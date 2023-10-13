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Политика ,  
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Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке

Минцифры отреагировало на сообщения об отказах айтишникам в отсрочке от армии
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сотрудникам IT-компаний, которых призвали на срочную службу в армии, несмотря на предусмотренную законодательством отсрочку, следует обратиться в Минцифры. Это следует из опубликованных ведомством рекомендаций.

«СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы IТ-специалистам. В связи с этим напоминаем, что работает горячая линия», — заявили в Минцифры, заверив, что ведомство решает вопросы «максимально оперативно».

В ведомстве рекомендовали айтишникам, получившим отказ в отсрочке, направить на электронную почту службы поддержки Минцифры свои ФИО, номер телефона, название компании-работодателя, номер заявления на «Госуслугах», фото повестки и описание сути проблемы. В Минцифры подчеркнули, что без фото повестки обращение рассматривать не будут.

Министерство объяснило, что отказ в отсрочке может быть вызван несколькими причинами. Например, это происходит в случае, если специалист поменял место работы, и новая компания не успела подать списки сотрудников с отсрочкой.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на юристов сообщила, что в России участились примеры призыва в армию сотрудников IТ-компаний, имеющих право на отсрочку. Один из опрошенных изданием юристов назвал причиной возросшую нагрузку на бюрократическую систему, которая не позволяет военкоматам своевременно обработать документы, и возможные просчеты самих компаний.

По требованиям российского законодательства для получения отсрочки IТ-специалист должен быть гражданином России призывного возраста, работать по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. При этом если айтишник устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к его стажу нет.

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Кроме того, необходимо иметь высшее образование по специальности из перечня, приведенного в постановлении правительства. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, статистика, радиотехника и информационная безопасность.

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Теги
Минцифры отсрочка срочная служба повестка военкомат
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