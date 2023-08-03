Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 02 авг, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 02 авг, 17:02
Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м Общество, 04:45
Рядом с Лос-Анджелесом самолет врезался носом в землю Общество, 04:20
«Известия» узнали о предложении давать отсрочку айтишникам не из вузов Политика, 04:16
Папа римский призвал ЕС искать креативные решения по Украине Политика, 03:57
Советник Пушилина сообщил о боях на подступах к Артемовску Политика, 03:32
Убившего 11 человек в синагоге США приговорили к казни Общество, 03:01
Moody's предупредило о риске дефолта Нигера из-за санкций Экономика, 02:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Госдеп предписал части сотрудникам посольства в Нигере покинуть страну Политика, 02:37
Власти сообщили о работе ПВО «на подступах к Киеву» Политика, 02:07
Премьер-министр Канады Трюдо развелся со своей женой спустя 18 лет брака Общество, 01:57
Гладков перечислил вооружения, выданные бойцам теробороны Политика, 01:44
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
В США не увидели напряжения между Польшей и Белоруссией для НАТО Политика, 01:32
Уровень кадрового голода в промышленности установил новый рекорд Экономика, 01:15
Политика ,  
0 

«Известия» узнали о предложении давать отсрочку айтишникам не из вузов

«Известия»: власти предложили давать отсрочку от армии айтишникам со средним образованием
Минцифры также хочет расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку от призыва. Сейчас ее могут получить только сотрудники с высшим образованием
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минцифры предлагает распространить отсрочку от армии на IT-специалистов со средним профильным образованием, пишет газета «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. С инициативой о разработке таких поправок министерство обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову. Источник издания в Минцифры подтвердил наличие такой инициативы.

Письмо с соответствующей просьбой ведомство отправило в правительство в июне, а в конце июля — в Минобороны.

Минцифры также хочет расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку. Ведомство ссылается на жалобы «крупнейших отечественных IT-компаний» на нехватку специалистов. «Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам», — говорится в ответе на депутатский запрос.

В пресс-службе министерства подтвердили, что предлагают расширить перечень специальностей, по которым можно получить отсрочку от военной службы, но на вопрос о сотрудниках лишь со средним образованием не ответили. Сейчас инициативу рассматривает Минобороны.

В правительство обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она указала, что в сфере IT доля специалистов без профильного высшего образования составляет около 80%, и предложила ввести специальный квалификационный экзамен. В случае его сдачи сотрудники IT-компаний могли бы претендовать в том числе на отсрочку от призыва и возможность трудоустроиться в госорганы. В Минцифры в ответ на запрос заявили, что «полагают возможным к реализации» такое предложение.

Сейчас на отсрочка от армии для IT-специалистов могут претендовать сотрудники, имеющие высшее образование и работающие в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. Специалисты с меньшим стажем также могут получить отсрочку, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после учебы.

Читайте на РБК Pro
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»

В июле в Минцифры сообщали, что сотрудники IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут подать заявления на отсрочку через портал госуслуг.

Совет Федерации принял законопроект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, нижняя останется прежней — 18 лет.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минцифры IT-специалисты отсрочка
Материалы по теме
Назван воздержавшийся при голосовании за увеличение призывного возраста
Политика
Совфед принял закон о призыве на срочную службу с 18 до 30 лет
Политика
Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter