«Известия» узнали о предложении давать отсрочку айтишникам не из вузов

Минцифры также хочет расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку от призыва. Сейчас ее могут получить только сотрудники с высшим образованием

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минцифры предлагает распространить отсрочку от армии на IT-специалистов со средним профильным образованием, пишет газета «Известия» со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос. С инициативой о разработке таких поправок министерство обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову. Источник издания в Минцифры подтвердил наличие такой инициативы.

Письмо с соответствующей просьбой ведомство отправило в правительство в июне, а в конце июля — в Минобороны.

Минцифры также хочет расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку. Ведомство ссылается на жалобы «крупнейших отечественных IT-компаний» на нехватку специалистов. «Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам», — говорится в ответе на депутатский запрос.

В пресс-службе министерства подтвердили, что предлагают расширить перечень специальностей, по которым можно получить отсрочку от военной службы, но на вопрос о сотрудниках лишь со средним образованием не ответили. Сейчас инициативу рассматривает Минобороны.

В правительство обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она указала, что в сфере IT доля специалистов без профильного высшего образования составляет около 80%, и предложила ввести специальный квалификационный экзамен. В случае его сдачи сотрудники IT-компаний могли бы претендовать в том числе на отсрочку от призыва и возможность трудоустроиться в госорганы. В Минцифры в ответ на запрос заявили, что «полагают возможным к реализации» такое предложение.

Сейчас на отсрочка от армии для IT-специалистов могут претендовать сотрудники, имеющие высшее образование и работающие в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. Специалисты с меньшим стажем также могут получить отсрочку, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после учебы.

В июле в Минцифры сообщали, что сотрудники IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут подать заявления на отсрочку через портал госуслуг.

Совет Федерации принял законопроект о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, нижняя останется прежней — 18 лет.