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Главу службы кибербезопасности Германии уволили из-за связей с Россией

Главу службы кибербезопасности Германии Арне Шёнбома уволили из-за связей с Россией
Глава Федерального управления информационной безопасности Шёнбом был соучредителем Совета по кибербезопасности Германии, который подозревали в связях с российскими спецслужбами из-за членства в нем «дочки» российской компании
Арне Шёнбом
Арне Шёнбом (Фото: Jürgen Heinrich / IMAGO / Global Look Press)

Глава МВД Германии Нэнси Фезер уволила президента Федерального управления информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома, сообщает ZDF со ссылкой на представителя министра.

По его словам, Фезер запретила Шёнбому «заниматься деятельностью президента Федерального управления информационной безопасности», решение вступило в силу немедленно. Кто его заменит, пока неизвестно.

На прошлой неделе немецкие издания Handelsblatt, Spiegel и Bild со ссылкой на правительственные источники писали о готовящемся увольнении Шёнбома. Его заподозрили в связях со спецслужбами России.

Шёнбом был соучредителем Совета по кибербезопасности Германии (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), который, как говорилось в эфире программы ZDF Magazin Royale, связан с российскими спецслужбами. Глава BSI также возглавлял эту организацию до 2016 года. В числе членов совета — китайский производитель электроники Huawei, германские энергетические компании Eon, EnBW и Vatenfall, а также Минздрав ФРГ и полицейский профсоюз.

Совет подвергся критике из-за членства в нем компании по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH) — «дочки» российской компании по кибербезопасности Infotecs, которую, по информации исследовательской сети Policy Network Analytics, основал бывший сотрудник КГБ. В сообщениях на сайте Infotecs основателем компании называется ее гендиректор Андрей Чапчаев, который до 1991 года работал в научно-исследовательском подразделении КГБ. Protelion стала членом совета в 2020 году — уже после того, как Шёнбом его покинул. Хотя глава BSI пытался дистанцироваться от Совета по кибербезопасности и запрещал своим подчиненным появляться на публике вместе с его представителями, в сентябре он выступил с речью на его мероприятии, писали издания.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Елена Чернышова
Германия кибербезопасность увольнение связи с Россией
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