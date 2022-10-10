В Германии сменят главу службы кибербезопасности из-за связей с Россией

Основанную Арне Шёнбомом профильную организацию раскритиковали за членство в ней российской компании, основанной бывшим сотрудником КГБ

Арне Шёнбом (Фото: Wenzel / Getty Images)

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в скором времени уволит президента Федерального управления информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома из-за подозрений в связях со спецслужбами России, пишут Handelsblatt, Spiegel и Bild со ссылкой на правительственные источники.

Поводом стал эфир программы ZDF Magazin Royale, в которой говорилось о связях с российскими спецслужбами организации «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), соучредителем которой был Шёнбом и которую он возглавлял до 2016 года. В числе членов совета — китайский производитель электроники Huawei, германские энергетические компании Eon, EnBW и Vatenfall, а также Минздрав ФРГ и полицейский профсоюз.

Ассоциацию критикуют из-за членства в ней компании по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH). Это «дочка» российской компании по кибербезопасности Infotecs, которую, по информации исследовательской сети Policy Network Analytics, основал бывший сотрудник КГБ. В пресс-релизах на сайте Infotecs основателем компании назван ее гендиректор Андрей Чапчаев, который до 1991 года работал в научно-исследовательском подразделении КГБ. Protelion вступила в совет в 2020 году — уже после того, как Шёнбом его покинул.

Handelsblatt пишет, что нынешнего председателя Совета по кибербезопасности Ганса-Вильгельма Дюнна тоже подозревают в тесной связи с Россией из-за подписанного им меморандума в сфере ИТ-безопасности с бывшим сотрудником российской спецслужбы. Дюнн отвергает обвинения, заявив, что организация поддерживает связи со всеми «имеющими отношение [к информационной безопасности] субъектами», хотя в них иногда и входят бывшие сотрудники спецслужб.

Шёнбом пытался дистанцироваться от Совета по кибербезопасности и запрещал своим подчиненным в BSI появляться на публике вместе с представителями этой ассоциации, хотя сам в сентябре выступил с речью на ее мероприятии.

В ответ на просьбу Spiegel подтвердить или опровергнуть информацию о скором увольнении Шёнбома в МВД заявили, что «изучают факты» и «рассматривают все варианты». Handelsblatt пишет, что МВД отменит запланированную на четверг совместную пресс-конференцию Фезер и Шёнбома, на которой должен был быть представлен отчет BSI.

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Издания не уточняют, кто может занять пост Шёнбома в BSI в случае его отставки.