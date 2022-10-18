Пермские власти отправили часть мобилизованных домой из-за нехватки мест

Телеграм «Пермь № 1» опубликовал видео, на котором мобилизованные жалуются, что их возят «туда-сюда» и не могут найти место. В краевом правительстве заявили, что часть из них отправили на Тоцкий полигон, остальных — по домам

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Из-за нехватки мест в пунктах сбора для мобилизованных в Пермском край часть из них была отправлена по домам, сообщили РБК в пресс-службе краевого правительства.

Днем 18 октября телеграм-канал «Пермь № 1» сообщил, что мобилизованных из города Березники несколько раз возили «туда-сюда» по пунктам сбора, однако мест в частях для них не нашлось. К посту также прикреплено видео, на котором один из мобилизованных говорит: «Нас уже второй раз привозят в Пермь, второй раз пытаются вернуть обратно. Говорят, какие-то форсмажоры. Сейчас будем сидеть в поле, чтобы что-то решилось, мы все устали от этого».

«Действительно, по тем призванным жителям Пермского края, которых сегодня планировали отправить на обучение на Тоцкий полигон, поступил отбой по отправке от Минобороны до дополнительных указаний. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — заявили РБК в пресс-службе правительства.

Там подчеркнули, что после «конструктивного диалога» с представителями военкомата и 25 призывниками из Березников было принято решение об их отправке на Тоцкий полигон. «Остальные мобилизованные из других территорий Пермского края пока отправятся по домам, но они — по-прежнему мобилизованные, у них повестки, их могут отправить в любой момент», — указали в пресс-службе.

В конце сентября об аналогичной ситуации в Пермском крае сообщала Readovka. Тогда мобилизованные из города Березники сообщили на видео, что их выгрузили в поле и оставили там ночевать без сухпайков, палаток и печек. В ответ в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности заявили РБК, что мобилизованных из Пермского края доставили на территорию воинской части, они проживают в казармах. По словам главы ведомства Виктора Батмазова, в первые сутки, когда мобилизованных распределяют по воинских частям, людей «обеспечивают сухпайками, далее они встают на полноценное довольствие».

В пресс-службе краевого правительства подтвердили РБК, что ситуация с мобилизированными 30 сентября «имела место быть» и также была связана с корректировкой планов военного комиссариата по отправке призванных в учебные центры.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что призвать планировалось 300 тыс. человек, служивших в армии и имеющих военно-учетную специальность. 14 октября президент Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации уже были призваны уже около 220 тыс. человек и она может завершится до конца месяца.

О выполнении плана по мобилизации уже объявил ряд российских регионов, в том числе Москва, Подмосковье, Крым, Чечня, ЕАО, ХМАО, Адыгея, Мордовия, Карелия, Удмуртия, Марий Эл, Якутия, Тува, Пермский край, а также Брянская, Архангельская, Ивановская, Тамбовская, Новосибирская и Ростовская области. В Пермском крае о завершении мобилизации официально не сообщали.