В Пермском крае ответили на сообщения о выгрузке мобилизованных в поле

В телеграм-каналах появилось видео, на котором мобилизованные рассказали, что их выгрузили в поле, оставив ночевать под открытым небом без палаток и сухпайков. В Пермском крае заявили, что мобилизованных доставили в воинскую часть

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Мобилизованных из Пермского края доставили на территорию воинской части, они проживают в казармах, заявили РБК в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

Так в ведомстве отреагировали на сообщение телеграм-канала Readovka. Он опубликовал видео с мобилизованными из города Березники Пермского края, которые рассказали, что их выгрузили в поле и оставили там ночевать без сухпайков, палаток и печек.

«Министерство территориальной безопасности просит не распространять недостоверную информацию. Мобилизованных из Пермского края доставили на территорию воинской части, сейчас они проходят процедуру прикомандирования. Проживают в казармах воинской части», — сообщили РБК в региональном министерстве.

По словам главы ведомства Виктора Батмазова, в первые сутки, когда мобилизованных распределяют по воинских частям, людей «обеспечивают сухпайками, далее они встают на полноценное довольствие». «Лично созванивался с местным военным комиссариатом, на сегодняшний день все прибывшие из Пермского края обеспечены полным комплектом обмундирования, трехразовым питанием. Завтра лично встречусь с ребятами, передам аптечки на каждого и проверю все условия содержания», — заявил РБК Батмазов.

Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она затронет 300 тыс. человек.

В Минобороны пока не уточнили, сколько будет длиться подготовка, переподготовка и боевое слаживание мобилизованных для участия в спецоперации на Украине. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев (бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России) предположил, что это займет больше месяца. «Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал он.