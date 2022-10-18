Путин проведет 19 октября заседание Совбеза

На заседании Совбез рассмотрит вопросы о нейтрализации угроз нацбезопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин проведет заседание Совбеза России 19 октября в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в сообщении.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев выступит с докладом.

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