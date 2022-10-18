В офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъекту в Киеве
По словам мэра города Кличко, есть попадание по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе на левом берегу Днепра
По объекту энергетики в Киеве три попадания, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, речь идет об энергообъекте на левом берегу Днепра.
О взрывах также сообщил мэр Виталий Кличко. «Деснянский район. Объект критической инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.
Накануне, 17 октября, взрывы прогремели в центре Киева. Один из них был в районе железнодорожного вокзала. В одном из нежилых зданий начался пожар, были повреждены несколько жилых домов, сообщал Кличко.
Материал дополняется.