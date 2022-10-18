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Мэр сообщил, что Житомир остался без воды и электричества

Мэр Житомира Сергей Сухомлин: город остался без света и воды
О двух «прилетах» на объект энергообеспечения в Житомире сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
Сергей Сухомлин
Сергей Сухомлин (Фото: smk.sobor.zt / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Житомир остался без электричества и воды, написал в своем «Фейсбуке» (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) мэр города Сергей Сухомлин.

«Утро началось с прилетов по Житомиру. В городе на данный момент нет света и воды. Больницы — на резервном питании», — сообщил он.

Заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем телеграм-канале о двух «прилетах» на объект энергообеспечения в Житомире. Он также заявил о трех «прилетах» на энергетические объекты в Киеве и двух — в Днепре.

Мэр Ивано-Франковска в своем телеграм-канале написал об обстреле энергетической инфраструктуры Украины. Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук ранее сообщала о воздушной тревоге на территории всей области, позже тревогу отменили.

По данным издания «Страна.ua», к 8:30 мск воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины и практически во всех регионах в районе 10:10 мск была отменена.

Минобороны России сообщало об ударах по военным и энергетическим объектам на Украине с 10 октября. Они последовали за терактом на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин заявлял о жестком ответе в случае продолжения попыток терактов на российской территории.

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14 октября Путин сообщил об отсутствии необходимости в массированном ударе по Украине. По его словам, российские военные собирались нанести удар по 29 объектам и теперь постепенно «добивают» их.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Житомир Ивано-Франковская область Днепр
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