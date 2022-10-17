Минобороны России сообщило о гибели 160 украинских военных под Купянском

Минобороны: около 160 военнослужащих ВСУ погибли при российских ударах под Купянском

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Около 160 украинских военных погибли при артиллерийских и авиационных ударах российских вооруженных сил по позициям ВСУ в нескольких населенных пунктах у города Купянск на востоке Харьковской области Украины. Об этом в сводке о ходе спецоперации сообщило Минобороны России.

«На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили о попытках наступления украинской батальонной тактической группы на лисичанском направлении в районе населенного пункта Стряповка (Донецкая народная республика). Российские войска отразили атаку, при столкновениях были убиты 50 украинских военных, а также уничтожены шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. ВСУ пытались атаковать и на николаево-криворожском направлении в Херсонской области. В Минобороны заявили, что отбили и эту атаку, при которой погибли более 100 украинских военных.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о нанесении 17 октября ударов с воздуха по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В Москве заявили, что использовалось оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».

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