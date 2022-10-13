Курский губернатор заявил об обстреле приграничных сел со стороны Украины

Старовойт: зафиксировано не менее 15 прилетов со стороны Украины по приграничным селам

Обстрелу со стороны Украины подверглись примыкающие к границе Украины поселки Тёткино и примыкающий к нему Попово-Лежачи. Ранее Старовойт объявил о намерении усилить армейскую группировку для защиты границы

Video

Села Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — указал глава региона.

По его словам, зафиксировано «не менее 15 прилетов».

Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Поселок Тёткино и примыкающий к нему Попово-Лежачи расположены непосредственно на границе с Украиной.

Обстрелы приграничных с Украиной сел и городов увеличелись после 10 октября, когда Россия начала наносить массовые ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам по всей территории Украины. В тот же день Старовойт сообщил, что под обстрел попал район спиртзавода в поселке Тёткитно. Тогда по нему было зафиксировано не менее шести прилетов.

В сентябре поселок также подвергался обстррелам. Так, 5 сентября было зафиксировано по меньшей мере 12 «прилетов». Тогда никто не пострадал, но несколько домов было повреждено. На следующий день власти сообщили о 21 «прилете» и пожаре в зернохранилище, поселок был обесточен. 12 сентября в результате обстрела Теткино были повреждены газопровод, несколько домов и автомобиль, а также нарушено электроснабжение.

Ране Старовойт объявил об усилении группировки для защиты границы, поскольку аселенные пункты области ежедневно подвергаются обстрелам. «Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО (Западный военный округ. — РБК) [Романом Бердниковым] <...> Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов», — утверждал губернатор.