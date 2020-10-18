Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

С 1 января 2021 года страны, входящие в ОПЕК+, должны нарастить добычу. По данным Bloomberg, на это решение могут оказать влияние «анемичный» спрос на рынке нефтепродуктов и наращивание добычи Ливией, которая не входит в картель

Фото: Daniel Radicevic / imagebroker.com / Global Look Press

Постепенное наращивание добычи нефти странами, входящими в группу ОПЕК+, о котором они договорились в апреле, находится под давлением из-за слабого спроса и увеличения добычи в Ливии, сообщает Bloomberg.

В понедельник участники коалиции встретятся для того, чтобы оценить состояние рынка. Однако на этом заседании не ожидается принятие каких-либо решений о поставках, это, скорее всего, произойдет на встрече 30 ноября — 1 декабря, пишет агентство.

Bloomberg сообщает, что на мнение стран, входящих в ОПЕК+, оказывает давление медленное восстановление спроса. В четверг, 15 октября, генеральный секретарь Мохаммад Баркиндо охарактеризовал спрос на нефть как «анемичный» и заявил. что картель будет действовать для того, чтобы предотвратить «рецидив» падения рынка. Внутренние отчеты коалиции указывают на то, что существует риск нового избытка нефти.

Кроме того, Ливия, которая не входит в коалицию, увеличила ежедневную добычу до 500 тыс. барр. По прогнозу JPMorgan Chase & Co, страна может нарастить добычу до 1 млн барр. к марту, однако это будет зависеть от внутренней политической обстановки.