Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Власти Москвы пообещали рейды и проверки в метро для контроля масок Общество, 18:54 ЦСКА обыграл «Динамо» впервые с 2016 года Спорт, 18:31 Рублев выиграл турнир в Петербурге и завоевал четвертый титул в сезоне Спорт, 18:28 У трех футболистов «Брюгге» нашли коронавирусом перед матчем с «Зенитом» Спорт, 18:23 Умер глава администрации Ялты Общество, 18:20 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 18:20 Перемирие в Карабахе сорвано, пандемия не отступает. Главные новости РБК Общество, 18:12 Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти Политика, 18:05 В Подмосковье загорелся цех по производству мебели Общество, 18:00 Гендиректор «Зенита» заявил о желании поменять лимит на легионеров Спорт, 17:57 Силуанов заявил об устойчивости банковской системы Финансы, 17:35 Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении Политика, 17:31 Путин дистанционно примет участие в заседании клуба «Валдай» Политика, 17:27 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 17:22
Падение цен на нефть ,  
0 

Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

С 1 января 2021 года страны, входящие в ОПЕК+, должны нарастить добычу. По данным Bloomberg, на это решение могут оказать влияние «анемичный» спрос на рынке нефтепродуктов и наращивание добычи Ливией, которая не входит в картель
BRENT BR-11.20 $43,01 +0,82%
Фото:Daniel Radicevic / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Daniel Radicevic / imagebroker.com / Global Look Press

Постепенное наращивание добычи нефти странами, входящими в группу ОПЕК+, о котором они договорились в апреле, находится под давлением из-за слабого спроса и увеличения добычи в Ливии, сообщает Bloomberg.

В понедельник участники коалиции встретятся для того, чтобы оценить состояние рынка. Однако на этом заседании не ожидается принятие каких-либо решений о поставках, это, скорее всего, произойдет на встрече 30 ноября — 1 декабря, пишет агентство.

Bloomberg сообщает, что на мнение стран, входящих в ОПЕК+, оказывает давление медленное восстановление спроса. В четверг, 15 октября, генеральный секретарь Мохаммад Баркиндо охарактеризовал спрос на нефть как «анемичный» и заявил. что картель будет действовать для того, чтобы предотвратить «рецидив» падения рынка. Внутренние отчеты коалиции указывают на то, что существует риск нового избытка нефти.

Кроме того, Ливия, которая не входит в коалицию, увеличила ежедневную добычу до 500 тыс. барр. По прогнозу JPMorgan Chase & Co, страна может нарастить добычу до 1 млн барр. к марту, однако это будет зависеть от внутренней политической обстановки.

Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19
Экономика
Фото:Thomas Sbampato / imagebroker.com / Global Look Press

О рекордном сокращении добычи нефти страны — члены ОПЕК+ договорились для того, чтобы стабилизировать нефтяной рынок, рухнувший после истечения предыдущей сделки 1 апреля. С 1 мая страны сократили добычу суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Сделка рассчитана на два года, до мая 2022 года. В течение этого времени страны должны постепенно наращивать добычу. Первое увеличение произошло в июле, на 2 млн барр., то есть сейчас действует сокращение добычи на 7,7 млн барр. Следующее наращивание должно произойти 1 января 2021 года, на 1,9 млн барр.

Торговые дома, например Mercuria Energy Group, банки, включая JPMorgan Chase & Co, и организации, такие как Международное энергетическое агентство, предупреждают. что рынок нефти остается слишком хрупким для того, чтобы принять дополнительные баррели, пишет Bloomberg.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

По прогнозам Vitol Group и Trafigura Group, полное восстановление спроса займет пару лет. Агентство также пишет, что ОПЕК+ необходимо продолжать сокращать запасы нефти для того, чтобы избежать нового перенасыщения рынка и падения цен.

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынки энергоносителей
Политика
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

В конце сентября российский министр энергетики Александр Новак оценивал текущую ситуацию на рынке как стабильную. «Если комментировать текущую ситуацию, мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу, и частично спрос был восстановлен», — заявил он.

При этом Новак подчеркнул, что из-за риска второй волны коронавируса сохраняется очень много неопределенностей и положение на нефтяном рынке во многом будет зависеть от того, как разные страны будут реагировать на пандемию. От их решений, в частности, будет зависеть и спрос на нефтепродукты.

Автор
Мария Лисицына
нефть добыча нефти ОПЕК+
Материалы по теме
МЭА спрогнозировало срок роста цены на нефть выше $70
Бизнес
Новак спрогнозировал падение спроса на нефть на 10% по итогам года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter