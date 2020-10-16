Глава Пентагона назвал сроки поставки гиперзвукового оружия войскам США

В 2023 году в сухопутные войска армии США планируется поставить гиперзвуковые ракетные батареи. Эспер отметил, что разработка этого типа вооружений является важнейшим приоритетом американской армии

Марк Эспер (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США.

«Мы увеличиваем наши инвестиции в гиперзвуковую технику в течение следующих пяти лет, чтобы ускорить испытания и развить эти возможности для истребителей», — сообщил Эспер. По его словам, в марте армия и флот провели совместные испытания гиперзвукового планирующего блока. Эту технологию планируется интегрировать в батарею сухопутных войск в 2023 году.

Министр обороны отметил, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка приоритетов» армии США — на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.

В мае американский президент Дональд Трамп заявил о создании «супер-пупер» ракеты, которая сможет развивать скорость в 17 превышающей скорости существующих снарядов. В июле военные США подтвердили, что испытания этого оружия проходили в марте в Тихом океане. Однако ракета не превышает в 17 раз по скорости существующие снаряды, а способна достигать скорости в 17 Махов. Глиссирующее средство доставки размещают на обычной баллистической ракете. После этого она может маневрировать в атмосфере.