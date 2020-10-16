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Глава Пентагона назвал сроки поставки гиперзвукового оружия войскам США

В 2023 году в сухопутные войска армии США планируется поставить гиперзвуковые ракетные батареи. Эспер отметил, что разработка этого типа вооружений является важнейшим приоритетом американской армии
Марк Эспер
Марк Эспер (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на ежегодном заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США.

«Мы увеличиваем наши инвестиции в гиперзвуковую технику в течение следующих пяти лет, чтобы ускорить испытания и развить эти возможности для истребителей», — сообщил Эспер. По его словам, в марте армия и флот провели совместные испытания гиперзвукового планирующего блока. Эту технологию планируется интегрировать в батарею сухопутных войск в 2023 году.

Министр обороны отметил, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка приоритетов» армии США — на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.

Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковых ракетах при Обаме
Политика
Дональд Трамп

В мае американский президент Дональд Трамп заявил о создании «супер-пупер» ракеты, которая сможет развивать скорость в 17 превышающей скорости существующих снарядов. В июле военные США подтвердили, что испытания этого оружия проходили в марте в Тихом океане. Однако ракета не превышает в 17 раз по скорости существующие снаряды, а способна достигать скорости в 17 Махов. Глиссирующее средство доставки размещают на обычной баллистической ракете. После этого она может маневрировать в атмосфере.

В начале сентября Соединенные Штаты объявили об успешном испытании двух прототипов гиперзвуковой ракеты. Речь шла о ракетах с атмосферными реактивными двигателями разработки компаний Lockheed Martin и Raytheon. Оба снаряда способны разгоняться до скорости в пять раз превышающей скорость звука. Изделия не совершали самостоятельный полет, а проходили испытания на нагрузки и возможность выдержать заявленную скорость.

В США испытали два прототипа гиперзвуковых ракет
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Фото:Raytheon

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В сентябре в рамках мероприятий своей предвыборной кампании Трамп заявил, что Россия украла у США технологии, после чего разработала гиперзвуковую ракету «Авангард». В сливе информации президент обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы.

Спустя несколько дней автор боевого блока «Авангард» конструктор Герберт Ефремов рассказал, что советские ученые экспериментировали с гиперзвуком, когда Обама еще ходил в школу.

Автор
Михаил Котляр
гиперзвуковая ракета США Пентагон оружие
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Госдеп отреагировал на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Политика
Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковых ракетах при Обаме
Политика
В США испытали два прототипа гиперзвуковых ракет
Политика
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