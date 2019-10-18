СМИ узнали о согласии Украины рассмотреть формулу Штайнмайера еще летом

О согласии Владимира Зеленского говорится в документе за подписью главы администрации президента Украины, направленном Леониду Кучме

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского согласились рассмотреть вопрос о принятии формулы Штайнмайера еще в июле 2019 года. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на документ, подписанный главой президентской администрации Андреем Богданом.

В письме, направленном 16 июля представителю Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президенту Леониду Кучме, говорится, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в «нормандском формате» на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, России и Франции. По итогам встречи советники договорились о необходимости принятия новых мер для нормализации ситуации на Донбассе.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», — говорится в приложении к письму, опубликованном изданием «Новое время».

Формула Штайнмайера получила имя ее автора, действующего президента Германии, прежде главы немецкого МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до них закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

1 октября члены ТКГ, в том числе и Кучма, подписали документы о принятии формулы Штайнмайера.