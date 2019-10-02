На Украине опубликовали письмо Кучмы о принятии «формулы Штайнмайера»

На Украине обнародовали копию письма о принятии «формулы Штайнмайера», которое 1 октября подписал представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма. Копию документа разместила на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Дарья Олифер.

В письме, направленном Кучмой на имя спецпредставителя главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, говорится, что текст «формулы Штайнмайера» был согласован дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и России.

«Украинская стороны принимает текст этой формулы», — говорится в письме.

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, прежде — главы МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.