Молдавия решила отправить в Россию через Украину 20 тыс. тонн боеприпасов

Кишинев настаивает, чтобы Москва возобновила утилизацию боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Власти Молдавии могут в ближайшее время отправить в Россию около 20 тыс. тонн боеприпасов, изъятых в Приднестровье. Об этом сообщил в интервью румынскому телеканалу TVR глава МИД Молдавии Нику Попеску.

Транзит груза в Россию будет осуществляться через Украину, уточнил дипломат. Попеску заявил, что обсуждал эту тему со всеми партнерами. Он напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.

«Мы хотели бы нормальных, спокойных, стабильных отношений с Российской Федерацией. Одной из очень важных тем, которые мы обсуждали в Москве, стал вопрос, чтобы Российская Федерация вновь взяла на себя обязательство возобновить уничтожение боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе», — сказал он. Кишинев также хотел бы, чтобы уничтожение боеприпасов произошло как можно скорее. О соответствующей договоренности сообщалось в августе этого года.

Министр уточнил, что процесс изъятия боеприпасов в Приднестровье контролировали сотрудники ОБСЕ. Однако только у России есть полный перечень всего изъятого, сообщил он. «С нашей стороны очень важно, чтобы любое уничтожение и транзит осуществлялись под международным контролем. Мы обсуждали эту тему со всеми государствами Евросоюза», — резюмировал Попеску.