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Роснедра заявили о поддержке в ООН притязаний России на шельф в Арктике
Россия добивалась расширения своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км с 2015 года. Окончательное решение еще не принято, но, по словам главы Роснедр, осталось урегулировать только технические вопросы
Евгений Киселев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России после заявки Москвы на расширение шельфа. Об этом заявил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев, передает ТАСС.

По словам главы Роснедр, благодаря совместной работе его ведомства и Минприроды за последний год на сессиях подкомиссии подготовили все необходимые материалы, чтобы юридически это закрепить.

«Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации», — сказал он.

По словам Киселева, это важное для России заявление. Еще остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам заявки. Окончательное решение Роснедра ожидают в рамках следующих двух-трех сессий подкомиссии.

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Заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике Россия подала в ООН в 2015 году. Москва просила увеличить площадь российского шельфа на 1,2 млн кв. км. После официального одобрения подкомиссией вопрос нужно будет защитить уже перед комиссией ООН. В планах России присоединить хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса. В этих местах есть залежи углеводородов.

По международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране, однако на разные участки океанского дна претендуют Россия, Норвегия, США, Канада и Дания.

Автор: Анна Трунина
Теги: Роснедра, ООН, Арктика, шельф
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