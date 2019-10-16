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Операция Турции в Сирии ,  
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Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Российские военные начали патрулировать территории в окрестностях города Манбиджа на северо-востоке Сирии.

Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.

Кроме того, как отмечает The Washington Post, военный журналист Олег Блохин побывал на американской военной базе в Манбидже, опубликовав несколько фотографий и видео с ее обзором. Блохин показал расположение палаток на базе и их интерьер, а также сфотографировал надписи, оставленные военными на английском языке и ругательствами на русском.

Политика
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Россия и США договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. Журнал отмечал, что после уход американцев там должны обосноваться российские силы.

Накануне турецкие СМИ сообщали, что что на Манбидж наступают турецкие военные (об этом писали, в частности, Ahaber и DHA). Это произошло через несколько часов после того, как курдские группировки и Дамаск договорились о размещении правительственных войск по всей длине сирийско-турецкой границы.

Военная операция Турции «Источник мира» началась 9 октября. Ее целью являются курдские Отряды самообороны, которые турецкая сторона считает террористическими. На стороне Анкары выступает Сирийская национальная армия — вооруженная оппозиция.

Теги: Сирия, Турция
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