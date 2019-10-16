Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Российские военные начали патрулировать территории в окрестностях города Манбиджа на северо-востоке Сирии.
Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
Кроме того, как отмечает The Washington Post, военный журналист Олег Блохин побывал на американской военной базе в Манбидже, опубликовав несколько фотографий и видео с ее обзором. Блохин показал расположение палаток на базе и их интерьер, а также сфотографировал надписи, оставленные военными на английском языке и ругательствами на русском.