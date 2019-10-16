Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Россия и США договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж. Журнал отмечал, что после уход американцев там должны обосноваться российские силы.

Накануне турецкие СМИ сообщали, что что на Манбидж наступают турецкие военные (об этом писали, в частности, Ahaber и DHA). Это произошло через несколько часов после того, как курдские группировки и Дамаск договорились о размещении правительственных войск по всей длине сирийско-турецкой границы.

Военная операция Турции «Источник мира» началась 9 октября. Ее целью являются курдские Отряды самообороны, которые турецкая сторона считает террористическими. На стороне Анкары выступает Сирийская национальная армия — вооруженная оппозиция.