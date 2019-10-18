Сенаторы США решили «сильно ударить по Турции» вопреки обещаниям Пенса

Американские сенаторы решили продолжить собирать подписи в поддержку законопроекта о введении санкций против Турции. Об этом агентству Bloomberg заявили сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ из Мэриленда Крис Ван Холлен.

«Мы готовы прийти и сильно ударить по Турции, если они не покинут Сирию», — сказал агентству Грэм. При этом сенаторы поддержали соглашение о прекращении огня, но заявили, что не доверяют президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Выгоды для курдов от соглашения США и Турции нет никакой, добавил сенатор—республиканец Марко Рубио. По его словам, договоренности, которых достигли вице-президент США Майк Пенс и Эрдоган, означают для курдов следующее: «У тебя есть сто X часов, чтобы убраться отсюда, прежде, чем мы тебя убьем». «Насколько я понимаю, это не [соглашение] о прекращении огня», — добавил он.

Ранее Майк Пенс заявлял, что США снимут уже введенные против Турции санкции.

Материал дополняется