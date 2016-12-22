Адвокат Трампа подал в суд на Buzzfeed за публикацию «российского досье»

Личный адвокат Дональда Трампа подал в суд на издание Buzzfeed, опубликовавшее собранное компанией Fusion GPS досье на президента США

Майкл Коэн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Как сообщает агентство Bloomberg, работающий на Трампа юрист Майкл Коэн подал в суд на компанию Fusion GPS, которая собирала досье на миллиардера, а также на издание Buzzfeed, которое опубликовало часть компромата.

Документ стал достоянием общественности около года назад. В нем утверждалось, что Дональд Трамп, а также сам Коэн имели «подозрительные связи» с гражданами России. Большинство изданий отказалось публиковать досье, поскольку приведенные в нем данные не были подтверждены, а в итоге выдержки из него появились на Buzzfeed.

«В ходе суда будет доказано, что я не имел никакого отношения к сговору с Россией, а мое имя в досье оказалось только из-за моей близости к Трампу», — объяснил Коэн. Юрист указал, что в бумагах, опубликованных Buzzfeed, его имя упоминалось 15 раз.

В свою очередь представитель Buzzfeed указал, что опубликованный в прошлом году материал по-прежнему представляет интерес для расследования, которое ведется в конгрессе касательно предположительного вмешательства России в американские выборы. «В суде мы будем защищать свободу прессы», — указал официальный представитель издания Мэтт Миттенталь.

Еще один иск против создателей досье из компании Fusion GPS был подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. В самой компании заявили, что пока не получили уведомление, а потому не могут ничего комментировать.

В досье Fusion GPS утверждалось, в частности, что у российских властей был компромат на Трампа. Источником выступил британский разведчик Кристофер Стил. При этом заказчик досье изначально был неизвестен. Предполагалось, что в Fusion GPS обращалось вашингтонское издание Free Beacon, однако там заявили, что никогда не видели опубликованных позже материалов. Позже газета Washington Post сообщила, что с Fusion GPS контактировал национальный комитет Демократической партии США, поддерживавший во время президентских выборов Хиллари Клинтон.

Сам Трамп назвал это досье фальшивкой. В Кремле также сообщили, что у них отсутствует компромат на президента США.