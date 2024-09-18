Дума рассмотрит закон об отправке подсудимых на военную операцию

Госдума в среду рассмотрит законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, которые направлены на военную операцию. Что поменяет законопроект — разбирался РБК

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Госдума в среду, 18 сентября, рассмотрит законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они пойдут воевать в зону военной операции. Законодатели, а также Верховный суд предложили дать возможность фигурантам уголовных дел заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения их дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо те, кто уже осужден. РБК разбирался в том, как возможность заключить контракт может повлиять на всю систему уголовного преследования.

Какие изменения планируется внести в законы

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в августе. 23 августа в нижнюю палату парламента поступил законопроект Верховного суда, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УПК). А 29 августа был внесен законопроект с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», его подготовили главы комитетов по конституционному законодательству и госстроительству Думы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также председатель комитета по обороне нижней палаты Андрей Картаполов. Оба законопроекта Госдума планирует рассмотреть в среду, 18 сентября, в первом чтении.

В Уголовном кодексе предлагается изменить ст. 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения. Сейчас в ней говорится, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу (за исключением совершивших ряд определенных преступлений). Законопроектом предлагается заменить термин «предварительное расследование» на «производство по уголовному делу», а также добавить условие «по ходатайству командования воинской части (учреждения)».

Согласно Уголовному кодексу, контракт на военную службу не могут заключить люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряд других, включая теракт, незаконный экспорт вооружения или военной техники, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества, контрабанду наркотиков, госизмену, шпионаж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и т.д.

В ст. 78.1 УК сейчас говорится, что освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения госнаградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты менять не предлагается.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовное судопроизводство включает в себя досудебное и судебное производство по уголовному делу. Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, сейчас под норму о предварительном расследовании подпадают люди, дело которых находится у следователя и пока не поступило в суд. В случае принятия изменений в законодательство норма о заключении контракта будет расширена на все уголовное производство, то есть и на следствие, и на рассмотрение дела в суде по существу.

Адвокат Елена Орешникова отмечает, что законопроект восполняет пробел, допущенный законодателями изначально. «Очевидно, что лица, находящиеся под уголовным преследованием до направления дела в суд и находящиеся в судебном следствии, существенно не различаются — все они также являются невиновными, пока не будет вынесен приговор в их отношении и пока он не вступит в силу. Поэтому предлагаемый законопроект восполняет, по моему мнению, некий пробел, допущенный изначально. Если же принять во внимание, что судебное следствие состоит из первой и второй инстанций до вступления приговора в силу, то количество лиц с правом на контракт увеличится существенно», — считает она.

В своем законопроекте Верховный суд также предлагает корреспондирующие процессуальные изменения, вносимые в УПК. Так, в случае принятия решения о заключении с подсудимым контракта уголовное производство по его делу будет приостанавливаться, уголовное преследование — прекращаться. Суд будет разъяснять человеку основания для прекращения преследования и спрашивать его согласия.

Мера пресечения, избранная в отношении фигуранта дела, будет отменяться, если будет принято решение о заключении с ним контракта.

В случае если контракт решит заключить фигурант дела, по которому проходят несколько человек, то мера пресечения отменяется только для него, а в отношении остальных обвиняемых процессуальные действия продолжают выполняться. «Если раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела, то все производство по нему приостанавливается», — говорится в законопроекте.

Кроме того, изменения вносятся и в статью УПК, определяющую основания для прекращения уголовного дела, — в нее добавляется приостановка производства по делу в связи с заключением военного контракта. Один из авторов инициативы, депутат Андрей Картаполов, подтвердил, что если человек, заключивший контракт на этапе судебного процесса, был уволен с военной службы по ряду оснований, освобождающих его от уголовной ответственности, либо был награжден госнаградой, то уголовное дело против него прекращается.

Депутат напомнил, что сейчас заключать контракт с Минобороны могут те, кто находится под следствием, и пояснил, что на подсудимых теперь будет распространен тот же самый механизм.

Что касается выплат компенсаций потерпевшим или родственникам, то решение в таких вопросах будет принимать суд. «Суд принимает решение, остановить [или нет] уголовное преследование, исходя из тех обстоятельств, которые он будет иметь в отношении этого человека. <...> Если этот человек должен что-то выплачивать, то он будет делать это по решению суда», — пояснил депутат.

Какие риски видят юристы

Система заключения контрактов фигурантами уголовных дел может создавать риски нарушения баланса прав потерпевших и в целом риски для общества, считает Елена Орешникова: «В первую очередь правом на заключение контракта в настоящее время активно пользуются осужденные на значительные сроки, а значит — осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Если данные лица на СВО получат награды или будут ранены, то они освобождаются от наказания. Законодатель, конечно, выделил часть статей, осужденные по которым не могут идти на СВО, но, на мой взгляд, их недостаточно».

Каждое ходатайство обвиняемого, подсудимого, осужденного, пожелавшего заключить контракт с Минобороны, должно являться «предметом очень жесткой проверки в ходе его рассмотрения, перед его удовлетворением», подчеркивает Орешникова. «Я за индивидуальный подход, который у нас пока хромает и иногда приводит к негативным последствиям. Законодатель и правоприменители должны минимизировать риски для остальных граждан», — добавляет она.

По мнению Картаполова, через выполнение задач в рамках военного контракта в зоне спецоперации человек, совершивший общественно опасное деяние, может искупить свою вину. «Получается, что человек искупает свою вину. В период Великой Отечественной войны были так называемые штрафные подразделения. Туда попадали люди, осужденные военным трибуналом, совершившие какие-то серьезные проступки. И если человек получал ранение, то с него снимались все обвинения, если погибал, то его хоронили как героя на таких же условиях, как и обычного военнослужащего Красной армии», — пояснил он.

Ранее в ходе обсуждения механизма заключения контрактов заключенными в Госдуме уже высказывались опасения из-за того, что оружие в руки получат в том числе люди, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Отвечая на это, Картаполов утверждал, что отбор людей, которые захотят подписать контракт, «будет идти в особом порядке и далеко не все, кто по этим статьям осужден, получат возможность реабилитировать себя». «Конечно, здесь нужен фильтр», — добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что, например, резонансность уголовного дела не влияет на решение о том, может ли человек заключить контракт. «Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — уточнял он, отвечая на вопрос, нужно ли осужденных по громким делам исключать из процедуры помилования за участие в военной операции.

Адвокат Леонид Соловьев, в свою очередь, утверждает, что система заключения контрактов уже ощутимо меняет уголовную практику. «Наказания по обычным, народным статьям (наркотики, разбой, кража) стали сильно жестче, ошибки в деле суд не замечает, вроде как «зачем, все равно же уйдет на контракт», — поясняет он. — Предполагаю, что с новой нормой ситуация станет хуже, еще больше будут игнорировать правильность процесса и применение закона, понимая, что, какой бы ни был приговор, значения это абсолютно никакого не имеет».

Соловьев привел в пример уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 228.1 (незаконное производство или сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору и (или) в значительном размере), по которому, по его словам, не было отягчающих обстоятельств, но был «полный набор смягчающих, включая признание». Фигуранту дела дали 11 лет колонии строгого режима. «Раньше столько не давали даже по крупному размеру», — пояснил адвокат.

Согласно УК, по ч. 3 ст. 228.1 предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Как в законодательство вводилась система освобождения контрактников

Впервые система заключения контрактов на военную службу подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и судимыми появилась в законодательстве в июне 2023 года. Тогда для этого был создан отдельный закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», в разработке которого также участвовали Крашенинников, Картаполов и Клишас.

В частности, в нем было прописано, что освобождение от уголовной ответственности наступает либо со дня награждения госнаградой, либо после увольнения со службы по определенным основаниям.

В марте 2024 года в Госдуму поступил новый пакет законопроектов, который кодифицировал механизм освобождения от уголовной ответственности за заключение контракта, то есть прописал его в УК и УПК. При этом закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» признавался недействительным. Авторами поправок в кодексы стали те же депутаты и сенатор.

Павел Крашенинников говорил, что июньский закон носил временный характер и распространялся на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. «Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — пояснил он необходимость правки тогда. Кроме того, некоторые правовые основания и принципы действия механизма освобождения от уголовной ответственности были прописаны в кодексах более широко.