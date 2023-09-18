Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Сергей Собянин (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

Сергей Собянин, который 18 сентября в четвертый раз вступил в должность мэра Москвы, отправил в отставку правительство столицы и префектов. Указы размещены на сайте мэра.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в документе. Главы административных округов также пока будут исполнять свои обязанности.

Инаугурация мэра прошла 18 сентября в концертном зале «Зарядье». На ней присутствовали президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и другие. Путин отметил, что в Москве за время полномочий Собянина «последовательно и настойчиво» создается комфортная среда, «делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга». По словам президента, российская столица в этой области опережает «многие другие мировые столицы».

Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром в результате голосования (51,37%). В сентябре 2018-го Собянин вновь победил, набрав 70,17% голосов избирателей. На выборах мэра 2023 года, проходивших 8–10 сентября, Собянин набрал 76,39% голосов.