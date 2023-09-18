 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 16:50
Citigroup предложила токенизацию депозитов институциональным клиентам Крипто, 17:54
УАЗ опроверг повышение цен на внедорожник Патриот Авто, 17:53
МИД России вызвал посла Франции из-за инцидента с журналистами на G20 Политика, 17:53
Bloomberg узнал о лоббировании санкций против атомной отрасли России в ЕС Политика, 17:50
В Citi предсказали снижение цен на нефть из-за роста поставок вне ОПЕК+ Инвестиции, 17:47
ЕК фразой «нет комментариев» оценила запрет трех стран на зерно с Украины Экономика, 17:41
International Paper закрыла сделку по продаже 50% «Илима» Бизнес, 17:39
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 17:33
Путин передал Росимуществу сеть печатавших «Новую газету» типографий Бизнес, 17:30
Акции «Транснефти» подорожали после новости о сплите бумаг Инвестиции, 17:25
Россия вышла из Совета Баренцева региона Политика, 17:19
Власти штата Нью-Йорк ужесточат стандарты листинга криптовалют Крипто, 17:12
Американская группа оценила программу Валиевой под свою песню Спорт, 17:11
Путин призвал «четко понять» причины ослабления рубля и принять меры Экономика, 17:09
Город ,  
0 

Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Вступивший в должность мэра Собянин отправил в отставку правительство Москвы
Сюжет
Новости Москвы
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

Сергей Собянин, который 18 сентября в четвертый раз вступил в должность мэра Москвы, отправил в отставку правительство столицы и префектов. Указы размещены на сайте мэра.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в документе. Главы административных округов также пока будут исполнять свои обязанности.

Кто приехал на инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Инаугурация мэра прошла 18 сентября в концертном зале «Зарядье». На ней присутствовали президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и другие. Путин отметил, что в Москве за время полномочий Собянина «последовательно и настойчиво» создается комфортная среда, «делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга». По словам президента, российская столица в этой области опережает «многие другие мировые столицы».

Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром в результате голосования (51,37%). В сентябре 2018-го Собянин вновь победил, набрав 70,17% голосов избирателей. На выборах мэра 2023 года, проходивших 8–10 сентября, Собянин набрал 76,39% голосов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Сергей Собянин мэрия Москвы правительство Москвы отставка
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Материалы по теме
Кто приехал на инаугурацию мэра Москвы Сергея Собянина. Фоторепортаж
Политика
Путин приехал на инаугурацию Собянина. Видео
Политика
Путин на инаугурации Собянина заявил о новых задачах Москвы
Политика