Мосгоризбирком подвел окончательные итоги выборов мэра столицы

Московская городская избирательная комиссия завершила подсчет голосов, отданных избирателями в ходе выборов мэра столицы, следует из материалов Мосгоризбиркома.

Согласно опубликованным данным, победителем выборов стал действующий мэр Москвы Сергея Собянин, за переизбрание которого проголосовали 1 млн 582 тыс. 355 москвичей или 70,17% избирателей, пришедших на участки.

Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин, которого поддержали 11,38% избирателей. Остальные трое кандидатов получили заметно меньше голосов: глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов — 7,01%, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев — 6,72%, экс-владелец СУ-155, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин — 1,87%.

Недействительными были признаны 64 254 бюллетеня.

Всего, по данным Мосгоризбиркома, в Москве зарегистрировано свыше 7,294 млн избирателей, в выборах приняло участие немногим более 2,25 млн человек, то есть менее трети всех избирателей.

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