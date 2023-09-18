Служба безопасности предупредила о подготовке госпереворота в Грузии

Соратники Саакашвили планируют госпереворот в Грузии по сценарию Евромайдана, заявили в Службе госбезопасности страны. Беспорядки намечены на октябрь—декабрь, когда ЕК примет решение о получении Тбилиси статуса кандидата в ЕС

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Global Look Press

В Грузии в октябре—декабре собираются организовать беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране с целью свержения власти насильственным путем, заявила грузинская служба госбезопасности в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Начало «разрушительных процессов» запланировано на период, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, утверждают в ведомстве. «Заговорщики» ожидают, что оно будет отрицательным, что позволит им обвинить правительство Грузии в «пророссийскости» и «создаст благодатную почву для общественных волнений и последующих беспорядков».

По версии службы безопасности, среди организаторов «заговора» — экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, его бывший заместитель, а сейчас замдиректора контрразведки Украины Гия Лордкипанидзе, бывший сотрудник охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также глава действующего в боях на Украине на стороне Киева «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

В публикации говорится, что они рассматривают разные сценарии развития событий, в том числе аналогичный Евромайдану, прошедшему на Украине в 2014 году. Планы включают создание палаточного городка, возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, блокирование правительственных зданий и «другие незаконные действия, содержащие элементы грубой провокации».

«Служба государственной безопасности в координации с другими компетентными органами осуществляет все необходимые превентивные меры. Также для получения дополнительной оперативной информации служба обращается по данному вопросу в соответствующие ведомства стран-партнеров», — сказано в сообщении.

Протесты в Киеве начались в ноябре 2013 года после отказа властей Украины от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками. Погибли более 100 человек. События, вошедшие в историю как Евромайдан, продолжались до февраля 2014-го и завершились сменой власти в стране: президент Виктор Янукович уехал из страны, а 23 февраля и.о. главы государства был назначен председатель Верховной рады Александр Турчинов.

Президент России Владимир Путин не раз называл произошедшее госпереворотом. В октябре прошлого года он говорил, что эти события стали одной из причин начала спецоперации в 2022 году.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Молдавией в начале марта прошлого года вслед за Украиной. Стремление к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в грузинской конституции. В июне 2022-го Киев и Кишинев получили статус кандидата в члены ЕС, а Тбилиси обещали его предоставить после проведения необходимых реформ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 8 сентября заявил, что Грузии нужно выполнить еще девять из двенадцати реформ. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сказал, что Грузия выполнила большинство рекомендаций, ведется работа над еще тремя.