branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором Технологии и медиа, 13:17
Балицкий сообщил об ударе HIMARS по хлебозаводу в Токмаке Политика, 12:52
Рэпер Дрейк проиграл $250 тыс. из-за поражения звезды UFC от блогера Спорт, 12:47
Минобороны сообщило об ударе по авиабазам в двух областях Украины Политика, 12:43
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:42
Во Внуково сняли запрет на полеты после поражения дрона в Подмосковье Общество, 12:36
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Фукуяма счел «голосование ногами» подтверждением выводов «конца истории» Политика, 12:18
В Подольском районе Подмосковья сбили дрон Политика, 12:15
Guardian узнала о почти 60 триатлонистах с диареей после турнира в Англии Спорт, 12:09
В ЦСКА сообщили о возможном переходе экс-лидера «Манчестер Юнайтед» Спорт, 12:07
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку Общество, 12:04
В США раздававшего PlayStation стримера обвинили в призыве к беспорядкам Общество, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударе по авиабазам в двух областях Украины

Минобороны: удар нанесен по авиабазам в Ровненской и Хмельницкой областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Удар был нанесен по авиабазам близ городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, а также по ангарам с украинской авиационной техникой на аэродроме Запорожье, отчиталось ведомство
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские военные ночью нанесли удар по авиабазам близ городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, цель удара достигнута, заявили в Минобороны.

«Все назначенные объекты поражены», — сказали в ведомстве.

Кроме того, удар был нанесен по ангарам с украинской авиационной техникой на аэродроме Запорожье.

Вечером 5 августа украинское издание «Страна» писало о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Взрывы раздавались в регионе и ночью. Власти сообщали о работе ПВО.


Министерство также отчиталось об отражении попыток наступления украинских войск на донецком, купянском, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

В частности, отбиты восемь атак и контратак украинских военных близ населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

На донецком направлении отражены пять атак Вооруженных сил Украины близ населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка в ДНР.

Две атаки отражены на краснолиманском направлении юго-западнее населенного пункта Ковалевка ЛНР и близ Серебрянского лесничества и еще одна — на южнодонецком направлении близ населенного пункта Урожайное ДНР. На запорожском направлении отбиты две атаки ВСУ близ населенного пункта Работино.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 100 бойцов ВСУ при отражении атаки
Политика
Минобороны объявило о взятии поселка Новоселовское в ЛНР
Политика
Минобороны сообщило о потере украинской армией 25 танков Leopard
Политика