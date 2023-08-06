Минобороны: удар нанесен по авиабазам в Ровненской и Хмельницкой областях

Минобороны сообщило об ударе по авиабазам в двух областях Украины

Удар был нанесен по авиабазам близ городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, а также по ангарам с украинской авиационной техникой на аэродроме Запорожье, отчиталось ведомство

Фото: Google Maps

Российские военные ночью нанесли удар по авиабазам близ городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, цель удара достигнута, заявили в Минобороны.

«Все назначенные объекты поражены», — сказали в ведомстве.

Кроме того, удар был нанесен по ангарам с украинской авиационной техникой на аэродроме Запорожье.

Вечером 5 августа украинское издание «Страна» писало о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Взрывы раздавались в регионе и ночью. Власти сообщали о работе ПВО.



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Министерство также отчиталось об отражении попыток наступления украинских войск на донецком, купянском, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

В частности, отбиты восемь атак и контратак украинских военных близ населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

На донецком направлении отражены пять атак Вооруженных сил Украины близ населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка в ДНР.

Две атаки отражены на краснолиманском направлении юго-западнее населенного пункта Ковалевка ЛНР и близ Серебрянского лесничества и еще одна — на южнодонецком направлении близ населенного пункта Урожайное ДНР. На запорожском направлении отбиты две атаки ВСУ близ населенного пункта Работино.