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Глава РАН заявил о чувствующих несправедливость из-за зарплат ученых

Несмотря на поручения президента о двукратном увеличении зарплаты ученых исходя из средней по региону, научные сотрудники по-прежнему ощущают разницу и несправедливость, заявил в интервью РБК президент РАН Александр Сергеев
Александр Сергеев
Александр Сергеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ученые в регионах по-прежнему чувствуют разницу в зарплатах и ощущают несправедливость по этому поводу, об этом в интервью РБК рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

К 2018 году, исходя из «майских указов» президента, заработная плата научных работников должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону; по словам Сергеева, большинство институтов в стране почувствовали увеличение. Тем не менее оно происходило «пестро» из-за серьезных различий по средним зарплатам.

Президент РАН Сергеев — РБК: «Права ученых до неприличия нарушаются»
Общество
Александр Сергеев

«Если в Москве действительно «двойка» — это очень серьезные деньги, то в Карачаево-Черкесии это другие деньги. <...> Ученые в регионах, где средняя зарплата невысокая, практически и не почувствовали увеличения. А люди ведут какие-то совместные разработки, и если представить коллектив, часть из которого работает в Москве, а часть в Карачаево-Черкесии, то есть несправедливость, которую ученые ощущают», — отметил глава РАН.

Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых
Общество
Владимир Путин

В прошлом году широкий резонанс получила история с жалобой Путину научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. Она рассказала президенту, что вместо полагающихся ей 79 тыс. руб., с учетом средней зарплаты по региону, получает только 25 тыс. Кроме того, руководство института предложило вместо повышения зарплаты перейти ей и другим сотрудникам на полставки. По итогам этого случая Владимир Путин поручил правительству проверить зарплаты всех бюджетных работников на их соответствие «майским указам».

По словам главы РАН, несмотря на поручения и попытку выровнять ситуацию, разница в заработной плате все равно чувствуется. «По-прежнему приходится констатировать, что ученые, выполняющие одну и ту же работу с одними и теми же результатами, которые работают в регионах нашей страны, получают за это меньшую зарплату», — заключил Сергеев, добавив, что Минобрнауки стремится сгладить ситуацию.

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Минобрнауки назвало зарплату пожаловавшейся Путину научной сотрудницы
Общество
Валерий Фальков

Проблему с зарплатами и практикой перевода на полставки вместо повышения признавал год назад в интервью РБК и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, разница в зарплате ведет также к «утечке мозгов» внутри России. Тогда ключевой задачей министерства Фальков называл обеспечение минимального должностного оклада, который защищал бы любого исследователя.

«Только лишь вопросом повышения заработной платы эффективность науки не поднять. Без наличия оборудования, без наличия интересного коллектива и уникальных задач мы с вами не добьемся того, чтобы у нас в регионах были сильные университеты. Чтобы у нас не уезжали за рубеж», — заявлял глава Минобрнауки.
 

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Егор Губернаторов
РАН Александр Сергеев Зарплаты наука
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