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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне прогремело несколько взрывов

В ВГА Херсонской области сообщили о ракетном обстреле. В городе сработала российская система ПВО
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В центре Херсона прогремело шесть мощных взрывов, передает корреспондент «РИА Новости». Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов уточнил агентству, что «стреляют ракетами».

По данным корреспондента ТАСС, в городе прозвучало более пяти взрывов, предположительно, работают российские силы ПВО. В небе над городом видны следы ракет. Источник «РИА Новости» в экстренных службах города сказал, что «ПВО отразила все ракетные удары».

Накануне вечером российские госагентства тоже писали о взрывах в городе. После этого оперативные службы сообщили, что в центре Херсона слышны звуки стрельбы из автоматического оружия. Корреспондент «Вестей» уточнил, что в районе железнодорожного вокзала российские силовики проводили контртеррористическую операцию, а собеседник «РИА Новости» рассказал, что в центре города шла ликвидация диверсионно-разведывательной группы. «Перед этим были «прилеты» в этом районе. После началась перестрелка. Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника», — рассказал источник агентства.

В Херсоне произошло несколько взрывов
Политика
Фото:Минобороны РФ

Затем в ВГА заявили, что российские военные уничтожили неустановленных нападавших в ходе короткого боестолкновения. Ни военнослужащие, ни мирные жители не пострадали.

Херсонская область находится под контролем российских войск с середины марта. В конце августа в Южном военном командовании Украины заявили о начале наступления ВСУ на юге страны, в том числе в Херсонской области. В Минобороны подтвердили, что украинские войска пытались наступать на юге, но утверждали, что атаки были отбиты, а Киев понес «значительные потери». ВГА Херсонской области подчеркивает, что российские силы контролируют всю территорию региона.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсон взрывы Украина
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