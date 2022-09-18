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WSJ узнала об активизации США мер по закрытию тюрьмы в Гуантанамо

В Гуантанамо содержатся 36 заключенных, в Белом доме намерены ускорить работу по их освобождению или переводу в другие страны с помощью назначения спецпредставителя по делам тюрьмы. Закрыть объект обещали Обама и Байден
Фото: Randall Mikkelsen / Reuters
Фото: Randall Mikkelsen / Reuters

Белый дом назначил бывшего представителя в вопросах контртерроризма Тину Кайданов на пост спецпредставителя по делам тюрьмы Гуантанамо для пересмотра дел заключенных, что позволит их освободить или перевести в учреждения третьих стран. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Собеседники газеты отметили, что закрытие Гуантанамо было одним из предвыборных обещаний президента США Джо Байдена, но после избрания он придерживался сдержанной политики в отношении тюрьмы, при этом сейчас глава государства близок к достижению этой цели. Администрация президента сигнализирует, что не намерена вмешиваться в переговоры о признании вины, которые могут позволить завершить уголовное преследование возможного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и четырех других обвиняемых, пишет газета. Сейчас в тюрьме остаются 36 заключенных.

В Белом доме стараются избежать негативной реакции, которая помешала усилия экс-президента США Барака Обамы закрыть тюрьму, отметили источники газеты. «Администрация не хочет выглядеть так, будто она мягко относится к терроризму и ожидает политического консенсуса», — заявил в беседе с WSJ бывший глава аппарата военных комиссий Гуантанамо Харви Ришикоф.

«Содержание людей под стражей годами без предъявления обвинений или суда несовместимо с ценностями, которые мы поддерживаем как народ, и лишило жертв 11 сентября и их семьи какого-либо подобия правосудия», — заявил председатель судебного комитета Сената Дик Дурбин во время слушаний.

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Тюрьму для международных террористов на военной базе Гуантанамо открыл президент США Джордж Буш в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек. Ни одно из предложений Обамы по закрытию тюрьмы не было одобрено Конгрессом.

Занявший после Обамы пост президента США Дональд Трамп подписал указ в 2016 году, предусматривающий сохранение объекта. Трамп отмечал, что в тюрьме содержатся «чрезвычайно опасные люди», которым не следует «возвращаться на поле боя».

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