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Протесты в Белоруссии ,  
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В МИД Литвы отреагировали на закрытие границ с Белоруссией и Польшей

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о «закрытии» границ республики с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то (внешней) угрозы. Такое мнение в эфире радио LRT выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями. Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью… Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», — сказал министр.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

17 сентября на женском форуме «За Беларусь» в «Минск-Арене» президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении границы с Украиной. Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

По словам Лукашенко, на сегодняшний день в стране наблюдается «очень непростая» ситуация, в которой «нельзя допустить «горячую войну».

«Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», — сказал Лукашенко. При этом президент отметил, что Белоруссия «не встанет на колени, даже если останется в одиночку».

Протесты в Белоруссии продолжаются после того, как в стране 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК республики, победу на выборах одержал Лукашенко, с результатом 80,08% голосов. За его оппонента от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Против всех проголосовали 4,59%. После этого в стране начались акции протеста, а Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявлял, что отказ от использования портов Литвы для транзита белорусских грузов, которым 28 августа пригрозил Вильнюсу Александр Лукашенко, ударит в первую очередь по самой Белоруссии.

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