Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США

Миллиардер Джек Ма считает, что торговая война между Пекином и Вашингтоном станет проблемой и для других стран. Китайские компании вынуждены будут переводить предприятия за рубеж для сохранения торговли с США

Джек Ма (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель Alibaba Group Джек Ма в ходе конференции инвесторов корпорации заявил, что торговая война между США и Китаем может затянуться на два десятилетия, передает Reuters.

Ма отметил, что сложившаяся между странами напряженность в торговле, скорее всего, очень быстро скажется на крупных китайских компаниях. Чтобы обойти торговые пошлины США, они будут вынуждены перевести свое производство в другие страны.

«Вы можете выиграть битву, но проиграете войну, — подчеркнул миллиардер на встрече с акционерами в Ханчжоу. — В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны».

По словам Ма, даже если Дональд Трамп уйдет в отставку и к власти в США придет новый президент, он все равно продолжит начатую Трампом политику по отношению к Китаю, потому что обе страны ведут борьбу за глобальное превосходство. «Нам нужны новые правила торговли, нам необходимо обновить ВТО», — пояснил он.

Китаю нужно усилить экономику, чтобы перенести модель своих торговых отношений с США в регионы Африки и Юго-Восточной Азии. «В краткосрочной перспективе бизнес-сообщества в Китае, США и Европе окажутся в беде <...>. Это продлится долго. Если вы хотите получить решение в краткосрочной перспективе, то его нет», — считает Ма.

С этим заявлением миллиардер выступил после того, как Китай пообещал ответить США, если те введут дополнительные торговые пошлины на товары суммарной стоимостью $200 млрд. По словам Ма, Alibaba Group так же, как и другие компании, будет зависеть от роста напряженности между двумя странами. Но вместе с тем он отметил, что торговая напряженность откроет беспрецедентные возможности для китайских компаний, которые могут этим воспользоваться.

На прошлой неделе Ма объявил, что в следующем году покинет пост главы Alibaba Group и уйдет на пенсию. При этом он намерен сохранить за собой членство в совете директоров компании. В течение ближайшего года бизнесмен передаст свои полномочия члену совета директоров Дэниелу Чжану.

Отношения между Китаем и США обострились в июне, после того как Трамп заявил о своих намерениях обложить ввозимые в США китайские товары общей стоимостью $50 млрд пошлиной в размере 25%. Поводом для таких мер американский президент назвал «нечестные методы торговли», к которым прибегает Китай, а также то, что азиатская страна крадет у Вашингтона технологии и интеллектуальную собственность.

После этого в ходе торговой войны между двумя странами прошел не один раунд повышения и распространения пошлин на новые категории товаров. Последние торговые угрозы прозвучали от сторон на этой неделе. В ночь на 18 сентября стало известно, что США вводят новые пошлины на китайские товары: до конца года сборы составят 10%, а в 2019-м увеличатся на 25%. Трамп подчеркивал, что готов и на третий раунд дополнительных пошлин объемом $276 млрд. Пекин в ответ на это пригрозил ответными мерами на сумму $200 млрд.