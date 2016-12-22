ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,13 67,14 EUR Нал. 79,72 78,60 USD Бирж. 67,50 -0,57 EUR Бирж. 79,03 -0,47 USD ЦБ. 67,75 -0,44 EUR ЦБ. 79,17 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6360,10 -97,90 IMOEX 2389,82 +0,68% RTSI 1115,57 +1,46% Brent 79,01 +1,09% DJIA 26062,12 -0,35% Nasdaq 7895,79 -1,43%
Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США
Лента новостей
Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию 16:15, Экономика Что будет дальше: цена на Ethereum вновь опустилась ниже $200 16:15, Крипто Суд арестовал имущество бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского 16:12, Общество В Госдуме призвали МИД разорвать дипотношения с Израилем 15:57, Политика Как производят мраморную говядину в России 15:44, РБК и Мираторг В здании Мосгордумы прошла эвакуация 15:33, Общество Экс-глава Госнаркоконтроля займется выращиванием льна 15:27, Политика Первый пассажир Space X: кто такой Юсаку Маэдзава 15:20, Стиль Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США 15:18, Политика Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы 15:12, Общество «Дети теряют элементарные навыки»: каковы риски цифровизации образования 15:10, Партнерский материал Счетная палата за год нашла бюджетных нарушений почти на 550 млрд руб. 15:10, Экономика Токены Tether были заморожены несколько часов: цена Bitcoin снизилась 15:06, Крипто Чайна-таун: какое жилье покупают и арендуют китайцы в Москве 14:53, Недвижимость Трамп ввел пошлины на китайские товары: акции хай-тек гигантов подешевели 14:51, Quote Израиль назвал причиной гибели Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО 14:47, Политика «Подготовить детей к изменениям»: каковы новые принципы обучения 14:40, Партнерский материал Роскомнадзор анонсировал проверки Twitter и Facebook 14:27, Технологии и медиа Мария Шарапова объяснила досрочное завершение сезона 14:26, Спорт Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли мертвой в Абакане 14:21, Общество Глава ACS — РБК+: «Главное для нас — безопасность наших пассажиров» 14:18, Партнерский материал Минфин отменил аукцион по продаже государственных облигаций 14:17, Quote Правительство одобрило состав рабочей группы по реализации инвестпроектов 13:59, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 13:48, РБК и Элитная недвижимость SpaceX заявила о готовности по заданию властей вывести в космос оружие 13:48, Общество Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре 13:47, Общество Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого в Сирии Ил-20 13:45, Политика Собянин вступил в должность мэра Москвы 13:35, Политика
Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США
Политика, 15:18
0
Джек Ма предсказал 20-летнюю торговую войну между Китаем и США
Миллиардер Джек Ма считает, что торговая война между Пекином и Вашингтоном станет проблемой и для других стран. Китайские компании вынуждены будут переводить предприятия за рубеж для сохранения торговли с США
Джек Ма (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель Alibaba Group Джек Ма в ходе конференции инвесторов корпорации заявил, что торговая война между США и Китаем может затянуться на два десятилетия, передает Reuters.

Ма отметил, что сложившаяся между странами напряженность в торговле, скорее всего, очень быстро скажется на крупных китайских компаниях. Чтобы обойти торговые пошлины США, они будут вынуждены перевести свое производство в другие страны.

«Вы можете выиграть битву, но проиграете войну, — подчеркнул миллиардер на встрече с акционерами в Ханчжоу. — В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны».

По словам Ма, даже если Дональд Трамп уйдет в отставку и к власти в США придет новый президент, он все равно продолжит начатую Трампом политику по отношению к Китаю, потому что обе страны ведут борьбу за глобальное превосходство. «Нам нужны новые правила торговли, нам необходимо обновить ВТО», — пояснил он.

Китаю нужно усилить экономику, чтобы перенести модель своих торговых отношений с США в регионы Африки и Юго-Восточной Азии. «В краткосрочной перспективе бизнес-сообщества в Китае, США и Европе окажутся в беде <...>. Это продлится долго. Если вы хотите получить решение в краткосрочной перспективе, то его нет», — считает Ма.

Китай пригрозил принять меры в ответ на новые пошлины США
Политика

С этим заявлением миллиардер выступил после того, как Китай пообещал ответить США, если те введут дополнительные торговые пошлины на товары суммарной стоимостью $200 млрд. По словам Ма, Alibaba Group так же, как и другие компании, будет зависеть от роста напряженности между двумя странами. Но вместе с тем он отметил, что торговая напряженность откроет беспрецедентные возможности для китайских компаний, которые могут этим воспользоваться.

Alibaba назвала имя преемника Джека Ма на посту главы компании
Бизнес

На прошлой неделе Ма объявил, что в следующем году покинет пост главы Alibaba Group и уйдет на пенсию. При этом он намерен сохранить за собой членство в совете директоров компании. В течение ближайшего года бизнесмен передаст свои полномочия члену совета директоров Дэниелу Чжану.

Отношения между Китаем и США обострились в июне, после того как Трамп заявил о своих намерениях обложить ввозимые в США китайские товары общей стоимостью $50 млрд пошлиной в размере 25%. Поводом для таких мер американский президент назвал «нечестные методы торговли», к которым прибегает Китай, а также то, что азиатская страна крадет у Вашингтона технологии и интеллектуальную собственность.

После этого в ходе торговой войны между двумя странами прошел не один раунд повышения и распространения пошлин на новые категории товаров. Последние торговые угрозы прозвучали от сторон на этой неделе. В ночь на 18 сентября стало известно, что США вводят новые пошлины на китайские товары: до конца года сборы составят 10%, а в 2019-м увеличатся на 25%. Трамп подчеркивал, что готов и на третий раунд дополнительных пошлин объемом $276 млрд. Пекин в ответ на это пригрозил ответными мерами на сумму $200 млрд.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Джек Ма , Alibaba Group , Китай , торговая война
Главное
Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств Экономика
Материалы по теме
Китай пригрозил принять меры в ответ на новые пошлины США Политика
Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter