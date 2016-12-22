Alibaba назвала имя преемника Джека Ма на посту главы компании

Миллиардер Джек Ма в день своего рождения рассказал, что передаст свой пост преемнику, Дэниэлу Чжану ровно через год, 10 сентября 2019 года. За это время компания должна подготовится к смене руководителя

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Основатель Alibaba Group Джек Ма анонсировал годовой план изменений в компании. Он покинет пост главы компании ровно через год, и его место займет член совета директоров Дэниэл Чжан, следует из сообщения в Twitter компании.

Ранее газета The New York Times анонсировала уход Джека Ма на пенсию 10 сентября, в понедельник. В этот день ему исполнилось 54 года. Однако позднее сам Джек Ма уточнил, что в статье оказалась ошибка: речь идет о 10 сентября 2019 года. Но посту главы компании он намерен проработать еще год. На протяжении этого года будет реализован план по передаче его полномочий Дэниэлу Чжану. Несмотря на уход Джека Ма с поста главы компании, за ним сохранится место в совете директоров.

В своем обращении, опубликованном на корпоративном сайте Alibaba, Джек Ма напомнил, что Дэниэл Чжан работает в компании уже 11 лет. «С тех пор как он стал генеральным директором, он продемонстрировал свой превосходный талант, деловую хватку и решительное лидерство. Под его руководством Алибаба видел последовательный и устойчивый рост в течение 13 кварталов подряд», — заявил миллиардер.

46-летний Дэниэл Чжан ранее занимал должность главного финансового директора Taobao и президента Tmall.com. Еще в 2015 году Джек Ма называл его своим преемником, пишет South China Morning Post.

Состояние Джека Ма Forbes оценивает в $36,6 млрд. С этим состоянием он занимает 21-ю строчки в списке богатейших людей мира. Компанию Alibaba он основал в 1999 году. Ранее в интервью Bloomberg TV миллиардер рассказывал, что после ухода из компании планирует уделять больше времени филантропии. По его словам, он намерен создать фонд, который будет заниматься финансированием образовательных проектов.