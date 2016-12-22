Кремль отказался анонсировать ответ Москвы на гибель Ил-20 в Сирии

Президент соболезнует родным и близким погибших в катастрофе Ил-20 в Сирии, заявил Дмитрий Песков. Однако давать оценки и анонсировать дальнейшие действия в связи с гибелью россиян представитель Кремля не стал

Дмитрий Песков (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Кремль очень обеспокоен событиями, связанными с гибелью российского военного самолета Ил-20 в Сирии, однако давать оценки и анонсировать свои дальнейшие шаги не будет. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией. Полная оценка дана в заявлении Минобороны. Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, сослуживцам членов экипажа сбитого самолета», — сказал Песков.

Представитель Кремля также пояснил, что не будет анонсировать дальнейшие шаги. «Я сейчас не буду давать никаких оценок. Ситуация анализируется. Первые данные были озвучены в заявлении Минобороны. Весьма недвусмысленная была дана оценка действиям. Нет необходимости что-либо добавлять», — ответил он на вопрос, стоит ли ожидать, что катастрофа повлияет на отношения с Израилем.

Песков ушел от ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время он сообщил журналистам, что сегодня у президента может состояться «один или более телефонных разговоров». «Не будем анонсировать, проинформируем», — добавил пресс-секретарь.

Песков заверил, что гибель самолета не повлияет на договоренности с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, о которых было объявлено в понедельник. ​«Нет, это важная прорывная, судьбоносная договоренность. Она подтвердила способность Москвы и Анкары выходить на компромиссные решения», — заверил он.

О пропавшем с экранов радаров Ил-20 Минобороны сообщило в ночь на вторник, 18 сентября. В сообщении говорилось, что самолет пропал около 23:00 мск в районе, где в это время проводили операцию израильские самолеты.

Российское военное ведомство утром 18 сентября сообщило, что Ил-20 был сбит ракетой С-200 сирийских ПВО. Сирийцы пытались отбить атаку израильских самолетов, действовавших в этом районе. По оценке Минобороны России, израильские летчики «подставили» российский самолет под удар сирийского С-200. В Москве расценили инцидент как враждебное действие.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже провел телефонный разговор с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе разговора глава российского Минобороны подчеркнул, что самолет с 15 российских военнослужащими был уничтожен в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил. «Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16», — сказано в сообщении.