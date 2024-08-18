Жителей Кореневского района Курской области призвали пока не возвращаться

Жителей Кореневского района предупредят, когда можно будет вернуться в свои дома, сейчас сохраняется сложная обстановка, заявили власти. Граждан призвали «набраться терпения» и «не мешать защитникам»

Фото: Google Maps

В Кореневском районе Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка, жители должны оставить попытки вернуться домой, заявила глава района Марина Дегтярева.

«На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Она призвала жителей Кореневского района «набраться терпения» и «не мешать защитникам». «Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», — заключила Дегтярева.

Кореневский район расположен на юго-западе Курской области, его площадь составляет 873 кв. км. Он граничит с Суджанским, Льговским, Рыльским и Глушковскими районами, а на юге — с Сумской областью Украины. По состоянию на 2021 год там проживали 15 тыс. человек.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. В Киеве называли целью атаки усиление переговорных позиций.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа заявил, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов, в связи с чем эвакуации подлежат 180 тыс. жителей. По его словам, к тому моменту уехали 121 тыс. человек.

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры в регионе с целью «обеспечения правопорядка». 17 августа Минобороны России отчитывалось об отражении атак украинских военнослужащих, в том числе в районе поселка Коренево.