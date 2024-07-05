Песков назвал стамбульские принципы базисом для диалога с Киевом

Хотя принципы, сформулированные в стамбульских договоренностях, могли бы стать основой для урегулирования конфликта с Украиной, власти в Киеве отвергают и их. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора, но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, то, что стамбульские соглашения — это потенциальный базис для начала диалога с Киевом, не значит, что именно они по пунктам станут основой для урегулирования конфликта.

О том, что стамбульские договоренности, заключенные между Украиной и Россией весной 2022 года, могут лечь в основу переговоров по урегулированию конфликта, заявил 4 июля президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В тот же день Песков отметил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником между Россией и Украиной поскольку Украина «отвергает любые переговоры с РФ — с посредником или без».

В 2022 году по итогам переговоров в Стамбуле Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. В свою очередь Россия пообещала «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».