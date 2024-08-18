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Политика ,  
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Охраной казарм бундесвера занялись частные фирмы из-за нехватки персонала

Именно сотрудники частной службы безопасности сообщили о предполагаемой диверсии в казарме на авиабазе в Кельне. Охрана военных объектов обходится Германии в €430 млн в год
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Охраной многих казарм бундесвера из-за нехватки персонала в Вооруженных силах Германии занимаются частные компании, такие как Securitas и Wiking, сообщает Bild.  Их сотрудники проводят личный досмотр и проверку транспортных средств, а также патрулируют территорию с собаками.

Именно они, пишет газета, первыми сообщили о предполагаемой диверсии в казарме ВВС на авиабазе Кельн-Ван. Как передавал Der Spiegel, в заборе, окружающем казарму, была обнаружена дыра, возле него был замечен подозрительный человек. Там зафиксировали «аномальные показатели воды», некоторые военные пожаловались на проблемы с желудочно-кишечным трактом. В бундесвере затем сообщили, что превышения предельных значений в системе питьевого водоснабжения не обнаружено

Позже диверсию заподозрили на базе НАТО в Гайленкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия), был задержан один человек. 16 августа следы взлома обнаружили на воротах в казармах в баварском городе Гархинг, но проверка не нашла признаков проникновения в здания и связи с другими инцидентами.

На четвертом военном объекте в Германии нашли следы диверсии
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Bild отмечает, что в казармах часто имеется собственный водопровод, они не подключены к муниципальным водопроводным станциям. Также на объектах дежурят эксперты по ИТ-безопасности – не сторонние, а сотрудники бундесвера.

Tagesspiegel писал, что частная охрана казарм обходится в €430 млн в год, за последние пять лет расходы на эти цели выросли почти вдвое. При этом количество охраняемых объектов несколько сократилось. Несмотря на это, собеседник издания в Минобороны Германии сообщил, что сейчас вернуться к охране силами собственных военных невозможно из-за нехватки людей. Сейчас в бундесвере насчитывается около 53 000 профессиональных военных и 120 тыс. срочников, а также 8,3 тыс. добровольцев.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Бундесвер охрана военная база
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