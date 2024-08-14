На базе бундесвера с украинскими военными заподозрили диверсию

Казармы бундесвера в Кельне оцепили после сообщений о возможной диверсии на водопроводной станции. Казармы расположены на базе, которая является важным центром помощи Украине

Фото: Stephane Nitschke / Reuters

Казармы бундесвера (вооруженные силы Германии) в Кельн-Ване полностью оцепили утром 14 августа из-за подозрения в диверсии, сообщают Spiegel и Welt. В расследовании участвуют полиция, фельдъегеря, военная контрразведка и служба государственной безопасности.

Расследование может быть связано с проблемами с водопроводной водой: по данным Spiegel, во внутренних сообщениях военных и гражданских служащих до этого настоятельно призывали не пить воду из-под крана.

Издание отмечает, что в казармах есть собственная водопроводная станция. После обследования утром в заборе была обнаружена дыра, пишет газета, а во внутренних сообщениях немецкой армии в ночь на 14 августа говорилось о том, что возле забора, окружающего казармы, был замечен подозрительный человек, который после обнаружения скрылся.

По информации Spiegel, в полицию аэропорта Кельна (находится неподалеку) в ночь на 14 августа поступали сообщения о проблемах с водой, однако неясно, связаны ли эти инциденты.

Welt пишет, что в рамках расследования были взяты пробы воды. «Мы очень серьезно относимся к инциденту», — цитирует издание заявление представителя бундесвера. Территориальное командование (TFK) заявило, что желает возможным пострадавшим из-за инцидента выздоровления, и «очень тесно и доверительно» сотрудничает со следственными органами, чтобы прояснить этот вопрос.

Во внутреннем сообщении TFK говорится, что казармы остаются закрытыми до дальнейшего уведомления — «ни войти, ни выйти», подчеркивает Spiegel.

По данным издания, в казармах в Кельн-Ване располагаются несколько командных учреждений, военных и гражданских служб бундесвера, в частности, Управление готовности к полетам Минобороны Германии. Всего на объекте размещены 4300 военнослужащих и 1200 гражданских служащих.

Spiegel отмечает, что военно-воздушная база Кельн-Ван является важным центром военной помощи Украине — там обучаются украинские военные. Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исхода конфликта.