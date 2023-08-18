Суд арестовал сопредседателя «Голоса» Мельконьянца

Григорий Мельконьянц пробудет под стражей минимум до середины октября. Сопредседатель «Голоса» отрицает вину по делу о нежелательной организации, Элла Памфилова выражала надежду на справедливое разбирательство

Григорий Мельконьянц (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Басманный суд арестовал сопредседателя движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца до 17 октября. Поместить его под стражу требовал Следственный комитет,

Ходатайство следствия поддержал представитель прокуратуры. Защита просила назначить сопредседателю «Голоса» домашний арест или запрет определенных действий.

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Мельконьянц стал подозреваемым по делу об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Накануне у него прошли обыски, затем его допросили в СК. Следственные действия проходили еще у 13 человек, они были связаны с организацией «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую российские власти признали нежелательной в 2021 году. Представители «Голоса» подчеркивали, что сразу после этого движение перестало сотрудничать с ENEMO.

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Сопредседатель «Голоса» не признал вину. На заседании суда его адвокат Михаил Бирюков сослался на решение Кировского областного суда и постановление Центрального суда Барнаула, согласно которым движение не входит в ENEMO, передает «РИА Новости». Бирюков отметил также, что его подзащитный пользуется авторитетом и уважением среди депутатов и сотрудников Центризбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее выразила надежду на объективное разбирательство в уголовном деле, отметив, что Мельконьянц помогал Центризбиркому профессиональной критикой. Сопредседатель «Голоса» входил в состав научно-экспертного совета при ЦИК, который был упразднен в 2020 году.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было основано в 2000 году; оно обучает и готовит наблюдателей, делает аналитические доклады об изменениях избирательного законодательства и ходе проведения выборов. В 2021-м Минюст признал организацию иностранным агентом, также этот статус получили несколько координаторов движения. Впоследствии некоторых из них исключили из реестра иноагентов.