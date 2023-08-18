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Россиян обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы

Россияне с 1 сентября 2024 года должны ставить на учет парапланы и дельтапланы
С осени 2024 года пилотируемые воздушные суда до 115 кг будут подлежать госучету, как и легкие беспилотники. Владельцы дельтапланов и парапланов должны зарегистрировать их в течение 60 дней после вступления в силу новых правил
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство изменило правила учета гражданских летательных аппаратов — теперь вносить в реестр нужно пилотируемые воздушные суда массой конструкции до 115 кг, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

До этого правила обязательной регистрации распространялись на гражданские беспилотники весом от 150 гр до 30 кг. Теперь эти же правила будут распространены и на сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда массой до 115 кг. К ним относятся парапланы, дельтапланы и одноместные планеры.

«За 2021 год было зафиксировано десять, а за 2022 год — 16 авиационных происшествий со сверхлегкими пилотируемыми воздушными судами», — рассказали в пресс-службе Минтранса. В ведомстве добавили, что статистика судов упростит поиск владельцев и повысит безопасность граждан.

Согласно документу, правила распространяются как на летательные аппараты, построенные в России, так и на те, что были ввезены из-за границы.

Изменения в правилах учета вступят в силу 1 сентября 2024 года. После этой даты владельцы таких летательных аппаратов в течение 60 дней должны будут зарегистрировать их.

Один из упомянутых в сообщении Минтранса случаев произошел 29 июля. В горах в Ставропольском крае от столкновения дельтаплана пострадали два человека. Обоих госпитализировали с переломами ног.

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Другая авария произошла 30 июля на горе Юрца в Ставрополье. В воздухе столкнулись два параплана. Один из пилотов не справился с управлением и погиб. По предварительным данным, причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий.

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Теги
София Шошина
Минтранс параплан учет дельтаплан
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