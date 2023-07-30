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В Ставрополье один человек погиб при столкновении парапланов

В Ставрополье на горе Юца один человек погиб при столкновении парапланов
Фото: glava_predgorya / Telegram
Фото: glava_predgorya / Telegram

Два парапланериста столкнулись во время полета на горе Юца в Ставрополье, один из них погиб, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в телеграм-канале.

«Столкнулись в воздухе два параплана. К сожалению, один из пилотов не справился с управлением и погиб», — написал Бондаренко.

По его словам, погибший — житель Предгорного округа. Второй парапланерист, житель Санкт-Петербурга, успел вовремя раскрыть запасной парашют, он получил ушиб шейного отдела. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Глава округа выразил соболезнования семье погибшего.

Гора Юца расположена в окрестностях Пятигорска. Ее высота — 973,2 м над уровнем моря. Восточные и западные склоны горы расположены поперек часто дующих ветров. На ней находится дельтадром — один из самых популярных и посещаемых в России.

На прошлой неделе два человека пострадали при столкновении двух дельтапланов на горе Юца, это житель поселка Иноземцево Ставропольского края 1975 года рождения и москвич 1986 года рождения. Оба получили переломы ног, их госпитализировали. Причиной стало «неправильное пилотирование», сообщал Бондаренко.

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Ставропольский край параплан столкновение
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