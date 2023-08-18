Служащие в ВСУ американцы рассказали о больших потерях

ABC News: Служащие в ВСУ американцы заявили о больших потерях и дезорганизации

Американцы, служащие в ВСУ, рассказали, что одно из подразделений потеряло 85% личного состава в ходе украинского контрнаступления и отметили «очень организованное сопротивление» российских сил

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украина несет тяжелые потери в ходе контрнаступления. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на двух американских солдат, которые служат по контракту в подразделении специального назначения ВСУ.

Американские военные рассказали, что перед их группой стояла задача взять контроль над деревней на окраине Донецка, которую контролировали российские войска.

Один из военнослужащих-американцев с позывным «Танго» рассказал, что его подразделение из «десятков» человек понесло 85% потерь и что двое его товарищей были убиты, когда группа попала в засаду. Многие из оставшихся в живых были настолько тяжело ранены, что стали «неэффективными в бою», добавил он.

Другой военнослужащий-американец с позывным «Золотая рыбка», сказал, что сразу стало очевидно, что они столкнулись с «очень организованным сопротивлением» со стороны российских войск.

ABC News уточнила, что оба американца были ранены и находятся в больнице в Киеве, но рассчитывают на перевод в медучреждение в Германии для проведения операции.

Еще один военнослужащий из одной из стран Запада также получил серьезное ранение на ранней стадии контрнаступления в июне. Он рассказал ABC News, что наступательные операции ВСУ, в которых он принимал участие, были дезорганизованы.

«Мы потеряли три немецких танка Leopard за один день, потому что им просто приказали выехать на минное поле», — отметил он, добавив, что недавно мобилизованным украинским военным часто не хватало необходимой подготовки для сложных наступательных операций.

Он также утверждал, что западная военная техника, в том числе поставляемые США БМП Bradley, не использовалась в полной мере, поскольку некоторые украинские солдаты не имели необходимой подготовки или опыта.

ВСУ начали контрнаступление с начала июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Украина среди причин назвала нехватку оружия, сложности на поле боя и укрепленные линии обороны России.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, Киев не достигает успеха в наступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны на 4 августа, за время контрнаступления Украина потеряла 43 тыс. военных.