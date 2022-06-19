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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины заявили о покупке топлива «везде, где можно достать»

Весь импорт топлива на Украину сейчас идет через границы с ЕС, заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

Украина вынуждена закупать топливо «везде, где можно достать», в том числе в Бельгии и Нидерландах из-за нарушения традиционных цепочек поставок, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Financial Times (FT).

«Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, теперь завозим из Бельгии, Нидерландов», — сказал он.

Как отмечает издание, острая нехватка топлива вызвана тем, что Украина утратила возможность доставлять его по Черному морю из Азербайджана и Румынии. Также поставки прекращены из Белоруссии. Ситуацию с топливом осложняет уничтожение в результате авиаудара единственного на Украине крупного нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге, на который приходилось около 40% поставок бензина и дизеля, пишет издание.

«Весь наш импорт — из ЕС», — сообщил FT Кубраков.

В июне Киев планирует импортировать из Европы до 600 тыс. т топлива, что в десять раз больше, чем в марте. Кубраков выразил надежду, что ситуация с топливом стабилизируется к осени, когда Украина заключит больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками.

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Общество
Фото:Charles Krupa / AP

Ежедневно границу Украины со стороны Евросоюза пересекает до 230 бензовозов, однако они вынуждены стоять в длинных очередях, пишет газета. Разрешить эту проблему планируется с помощью соглашений с Польшей и ЕС об упрощении пограничного и таможенного контроля.

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До начала российской спецоперации доля поставок топлива на Украину через границы с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией составляла 5%, рассказал заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма. По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на границах с ЕС в десять раз и хочет увеличить ее еще вдвое.

Дефицит топлива на Украине наблюдается с апреля. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль тогда заявлял, что нехватка бензина на заправках связана с «уничтожением части инфраструктуры», в частности с остановкой Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Топливный кризис привел к очередям на украинских АЗС и, несмотря на государственное регулирование, завышению цен на топливо на заправках в несколько раз, писало издание «Экономическая правда».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что быстрого решения по устранению дефицита топлива нет, но призвал правительство оперативно решить данную проблему, писало издание «Украинские новости».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
дефицит топлива бензин дизель Украина

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