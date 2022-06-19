Власти Украины заявили о покупке топлива «везде, где можно достать»

Весь импорт топлива на Украину сейчас идет через границы с ЕС, заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков

Фото: Martin Meissner / AP

Украина вынуждена закупать топливо «везде, где можно достать», в том числе в Бельгии и Нидерландах из-за нарушения традиционных цепочек поставок, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Financial Times (FT).

«Раньше мы использовали только ближайшие к Украине страны и порты в Польше и Румынии, теперь завозим из Бельгии, Нидерландов», — сказал он.

Как отмечает издание, острая нехватка топлива вызвана тем, что Украина утратила возможность доставлять его по Черному морю из Азербайджана и Румынии. Также поставки прекращены из Белоруссии. Ситуацию с топливом осложняет уничтожение в результате авиаудара единственного на Украине крупного нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге, на который приходилось около 40% поставок бензина и дизеля, пишет издание.

«Весь наш импорт — из ЕС», — сообщил FT Кубраков.

В июне Киев планирует импортировать из Европы до 600 тыс. т топлива, что в десять раз больше, чем в марте. Кубраков выразил надежду, что ситуация с топливом стабилизируется к осени, когда Украина заключит больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками.

Ежедневно границу Украины со стороны Евросоюза пересекает до 230 бензовозов, однако они вынуждены стоять в длинных очередях, пишет газета. Разрешить эту проблему планируется с помощью соглашений с Польшей и ЕС об упрощении пограничного и таможенного контроля.

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До начала российской спецоперации доля поставок топлива на Украину через границы с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией составляла 5%, рассказал заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма. По его словам, Киев уже увеличил пропускную способность на границах с ЕС в десять раз и хочет увеличить ее еще вдвое.

Дефицит топлива на Украине наблюдается с апреля. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль тогда заявлял, что нехватка бензина на заправках связана с «уничтожением части инфраструктуры», в частности с остановкой Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Топливный кризис привел к очередям на украинских АЗС и, несмотря на государственное регулирование, завышению цен на топливо на заправках в несколько раз, писало издание «Экономическая правда».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что быстрого решения по устранению дефицита топлива нет, но призвал правительство оперативно решить данную проблему, писало издание «Украинские новости».