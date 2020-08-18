Глава штаба Бабарико назвала дату заседания совета для трансфера власти

Мария Колесникова (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Первое заседание координационного совета оппозиции Белоруссии соберется во вторник, 18 августа. Об этом в интервью радиостанции Euroradio.fm сообщила бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

На первом заседании обсудят структуру совета, требования к власти и непосредственно транзит власти, сказала Колесникова.

О создании координационного совета объявила соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская, после того как покинула страну. По ее словам, в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в мирном трансфере власти в стране.

В совет вошли 35 человек, среди которых нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и сама Мария Колесникова.