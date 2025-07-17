За ночь над Россией сбили 122 беспилотника
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны. Атакам подверглись 12 российских регионов.
По данным Минобороны, больше всего беспилотников в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля было сбито над территорией Брянской и Курской областей — 43 и 38 соответственно. Еще десять дронов уничтожено над Орловской областью, шесть — над Смоленской областью и шесть — над Воронежской областью.
Согласно сводке Минобороны атакам также подверглись:
- Белгородская область — сбито 5 БПЛА;
- Московский регион — 3 БПЛА;
- Калужская область — 3 БПЛА;
- Крым — 3 БПЛА;
- Ленинградская область — 2 БПЛА;
- Липецкая область — 2 БПЛА;
- Тульская область — 1 БПЛА.
В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом в левобережной части города. По информации губернатора Александра Гусева, пострадали три подростка, как минимум четыре квартиры повреждены. Для жильцов одного из подъездов организовали пункт временного размещения.
О пострадавшем во время ночной атаки сообщил также губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, пострадавшему была оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности. В Калужской области из-за осколков при падении дрона пострадала 14-летняя девочка, рассказал губернатор Владислав Шапша.
На фоне атаки в Ленинградской области приостановил работу аэропорт Пулково. Ограничения были введены около 5:00 мск. О том, что воздушная гавань снова начала принимать и отправлять рейсы, Росавиация сообщила в 7:15 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.
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