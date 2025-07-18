УПЦ обязали за месяц разорвать связи с РПЦ

Украинские власти обязали УПЦ до 18 августа объявить о разрыве связей с РПЦ. В противном случае УПЦ может грозить запрет по принятому в прошлом году закону. УПЦ объявила о своей независимости весной 2022 года

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести вынесла предписание Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа устранить нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организациях, выявленные в результате исследования.

Так, глава УПЦ митрополит Онуфрий должен представить решения «самых высоких органов церковной власти и управления» о выходе УПЦ из структуры Российской православной церкви (РПЦ) и отказе от всех пунктов устава Московского патриархата. Также УПЦ должна отозвать своих представителей из всех органов управления РПЦ — Синодов, соборов, синодальных отделов и других подразделений.

Кроме того, УПЦ должна признать недействительными решения РПЦ об «аннексии епархий УПЦ» и назначении туда руководителей, говорится в предписании.

Предстоятель УПЦ должен «публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ».

«Страна» отмечает, что невыполнение этого предписания может грозить запретом УПЦ, согласно принятому прошлым летом закону о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. РПЦ осудила этот закон, заявив, что УПЦ объединяет большинство украинцев и реализация этого решения приведет к массовым актам насилия в отношении миллионов верующих

УПЦ входила в состав Московского патриархата до мая 2022 года, когда объявила о своей «полной самостоятельности и независимости», подчеркнув, что это прописано в документах 1990-х годов, определяющих статус церкви. При этом там отметили, что не разрывают связей с РПЦ. «Духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями», — заявил тогда председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

В начале июля Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести заявила, что нашла признаки «аффилированности» УПЦ с РПЦ. В частности, ведомство отметило, что Грамота от 1990 года «устанавливает вхождение УПЦ во Вселенское православие через РПЦ», а устав УПЦ предусматривает, что украинские архиереи являются членами поместного и архиерейского соборов РПЦ. По версии Госслужбы, объем предоставленных прав независимости и самостоятельности в управлении «не означает полной независимости УПЦ».

Православная церковь на Украине представлена УПЦ и ПЦУ. Последняя образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В 2019 году томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. РПЦ считает ПЦУ раскольнической.