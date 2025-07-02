В РПЦ назвали лишение гражданства главы УПЦ «жестким политическим актом»

Лишение главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия украинского гражданства является политическим шагом с целью оказания давления на всю паству УПЦ, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Точная правовая оценка этого шага еще впереди, но уже сейчас можно уверенно констатировать, что лишение гражданства митрополита Онуфрия — не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины. Это жесткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской Церкви. Это продолжение гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины», — говорится в его заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении митрополита Онуфрия (в миру — Ореста Березовского) гражданства 2 июля. В СБУ объяснили решение тем, что у священника с 2002 года было российское гражданство, о чем он не уведомил украинские власти.

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