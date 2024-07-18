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Политика ,  
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На Украине арестовали дом и Maybach доверенного лица Януковича

У бывшего нардепа от «Партии регионов» арестовали имущество более чем на $24 млн: банковские счета, четыре квартиры в Киеве, дом и участок рядом со столицей, а также семь автомобилей премиум-класса

Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

На Украине арестовали активы бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов и доверенного лица экс-президента Виктора Януковича более чем на 1 млрд грн (свыше $24 млн), сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале. Имя человека не приводится.

Его и его сообщников подозревают по ч. 3 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма организованной группой). Речь идет о банковских счета, четырех квартирах в Киеве, доме и земельном участке рядом со столицей, а также о семи автомобилях премиум-класса, в том числе Maybach.

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По данным СБУ, еще до начала боев на Украине в феврале 2022 года подозреваемый уехал за границу и наладил производство медицинских препаратов для подразделений ДНР, в первую очередь обезболивающих. Для этого он задействовал подконтрольную ему фармкомпанию в Горловке.

Имя подозреваемого СБУ не называет. «Украинская правда» пишет, что речь идет о Николае Янковском. Двое из его сообщников находятся в Донбассе, где управляют бизнесом.

После евромайдана Янукович бежал в Россию. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Экс-президент свою вину отрицал.

Его имущество на Украине конфисковано. В частности, в собственность государства перешла резиденция Януковича «Межигорье» под Киевом. Летом прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указа, согласно которому она станет памятником садово-паркового искусства.

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Теги
Елена Чернышова
Виктор Янукович арест активов СБУ
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