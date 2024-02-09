Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах

Путин: у Януковича не было шансов победить на досрочных выборах в 2014 году

Путин напомнил о соглашении Януковича с оппозицией в 2014-м о досрочных выборах, несмотря на отсутствие шансов победить, и заявил, что госпереворот, который все равно произошел на Украине, был изначальной причиной конфликта

В 2014 году на тот момент президент Украины Виктор Янукович согласился на досрочные выборы главы государства в ходе переговоров с оппозицией, хотя у него не было шансов победить на них, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Президент России подчеркнул, что конфликт изначально спровоцировал именно «государственный переворот» на Украине, который произошел несмотря на соглашение Януковича с оппозицией, которое подписали также представители Германии, Польши и Франции в качестве гарантов. Путин назвал бессмысленным поддержку США госпереворота вместо того, «чтобы вернуть всю эту ситуацию в политическое поле».

«Потому что президент Янукович согласился на все условия, он был готов провести досрочные выборы, на которых у него, честно говоря, не было шансов победить. Все это знали. Тогда зачем переворот? Почему жертвы? Зачем угрожать Крыму? Зачем начинать операцию на Донбассе? Этого я не понимаю. Именно в этом и заключается просчет. ЦРУ выполнило свою работу по завершению государственного переворота», — сказал он.

«Политическая ошибка была колоссальной. Зачем им было это делать? Все это можно было сделать законно, без жертв, без военных действий, без потери Крыма. Нам бы и в голову не пришло даже пальцем пошевелить, если бы не кровавые события на Майдане», — заявил Путин.

Он добавил, что Россия согласилась с суверенитетом бывших стран СССР, но не соглашалась на расширение НАТО, тем более за счет Украины.

В ночь на 21 февраля 2014 года на фоне беспорядков на Украине (так называемый «Евромайдан») Янукович провел переговоры с оппозиционными лидерами Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. В них также участвовали главы МИД Германии и Польши, переговорщика от России Владимир Лукин и российский посол Михаил Зурабов. По итогам украинские власть и оппозиция пришли к соглашению о досрочных выборах президента и конституционных реформах.

После подписания соглашения с оппозицией Янукович был фактически отстранен от власти, он бежал в Россию.

Выборы состоялись в мае 2014 года, победу на них одержал Петр Порошенко, набрав 54,17% голосов.

Верховная Рада в начале февраля 2015 года решила лишить Януковича звания президента в связи с тем, что он на фоне беспорядков уехал из страны. Позже политик несколько раз пытался оспорить решение Верховной рады лишить его звания президента, последний иск он подал в январе 2022 года. Против экс-президента на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Янукович свою вину отрицал.

Он находится под санкциями Украины и ряда других стран. Имущество Януковича на Украине конфисковано.