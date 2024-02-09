 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
0 

Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах

Путин: у Януковича не было шансов победить на досрочных выборах в 2014 году
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин напомнил о соглашении Януковича с оппозицией в 2014-м о досрочных выборах, несмотря на отсутствие шансов победить, и заявил, что госпереворот, который все равно произошел на Украине, был изначальной причиной конфликта

В 2014 году на тот момент президент Украины Виктор Янукович согласился на досрочные выборы главы государства в ходе переговоров с оппозицией, хотя у него не было шансов победить на них, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах
Video

Президент России подчеркнул, что конфликт изначально спровоцировал именно «государственный переворот» на Украине, который произошел несмотря на соглашение Януковича с оппозицией, которое подписали также представители Германии, Польши и Франции в качестве гарантов. Путин назвал бессмысленным поддержку США госпереворота вместо того, «чтобы вернуть всю эту ситуацию в политическое поле».

«Потому что президент Янукович согласился на все условия, он был готов провести досрочные выборы, на которых у него, честно говоря, не было шансов победить. Все это знали. Тогда зачем переворот? Почему жертвы? Зачем угрожать Крыму? Зачем начинать операцию на Донбассе? Этого я не понимаю. Именно в этом и заключается просчет. ЦРУ выполнило свою работу по завершению государственного переворота», — сказал он.

«Политическая ошибка была колоссальной. Зачем им было это делать? Все это можно было сделать законно, без жертв, без военных действий, без потери Крыма. Нам бы и в голову не пришло даже пальцем пошевелить, если бы не кровавые события на Майдане», — заявил Путин.

Он добавил, что Россия согласилась с суверенитетом бывших стран СССР, но не соглашалась на расширение НАТО, тем более за счет Украины.

Украинский суд изъял все имущество у экс-президента Виктора Януковича
Политика
Виктор Янукович

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В ночь на 21 февраля 2014 года на фоне беспорядков на Украине (так называемый «Евромайдан») Янукович провел переговоры с оппозиционными лидерами Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. В них также участвовали главы МИД Германии и Польши, переговорщика от России Владимир Лукин и российский посол Михаил Зурабов. По итогам украинские власть и оппозиция пришли к соглашению о досрочных выборах президента и конституционных реформах.

После подписания соглашения с оппозицией Янукович был фактически отстранен от власти, он бежал в Россию.

Выборы состоялись в мае 2014 года, победу на них одержал Петр Порошенко, набрав 54,17% голосов.

Верховная Рада в начале февраля 2015 года решила лишить Януковича звания президента в связи с тем, что он на фоне беспорядков уехал из страны. Позже политик несколько раз пытался оспорить решение Верховной рады лишить его звания президента, последний иск он подал в январе 2022 года. Против экс-президента на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В 2019 году по этому делу его заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Янукович свою вину отрицал.

Он находится под санкциями Украины и ряда других стран. Имущество Януковича на Украине конфисковано.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Виктор Янукович Евромайдан досрочные выборы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Канада ввела санкции против Януковича, его сына, музея и минкульта Крыма
Политика
На Украине бывшую резиденцию Януковича передали в управление госфонда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Путин о Ющенко: «считался прозападным, но мы наладили отношения» Политика, 04:29
Путин вступился за Ельцина из-за критики после войны в Югославии Политика, 04:16
Путин заявил, что Россия пока не достигла своих целей на Украине Политика, 04:11
Что Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону. Главное 04:03
Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?» Политика, 03:54
Байден решил выступить с неанонсированным обращением к нации⁠ Политика, 03:36
Путин не увидел шансов у Януковича победить на досрочных выборах Политика, 03:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В результате пожара на севере Москвы пострадали более десяти человек Общество, 03:20
Путин напомнил о мыслях «умного немца» о расширении НАТО Политика, 03:17
Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек Общество, 03:02
Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Политика, 02:57
Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара Общество, 02:55
Путин назвал Украину сателлитом США Политика, 02:53
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно» Политика, 02:30