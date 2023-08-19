Зеленский подписал закон о превращении бывшей резиденции Януковича в парк

«Межигорье», которое с 2017-го находится в собственности государства, станет парком садового искусства. В 2014-м резиденцию, где семь лет проживал Янукович, захватили участники Майдана и проводили там экскурсии

Спальня в резиденции «Межигорье» (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Бывшую резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом превратят в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Соответствующий документ подписал действующий глава государства Владимир Зеленский, следует из законотворческой базы Верховной Рады.

Площадь парка составит около 140 кв. км, он будет содержаться на бюджетные средства (ориентировочная сумма — 45 млн грн или около 114 млн руб. по курсу на момент публикации), управлять им будет специальная администрация парка-памятника «Межигорье», которая булет подчинена Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, отмечает «Фокус».

«Межигорье» находится примерно в 10 км от Киева на берегу Днепра, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. С 1935-го по 2007 год это была государственная правительственная резиденция. Затем ее передали в частную собственность ООО «Танталит», которое, как писала «Украинская правда», было связано с семьей Януковича. В 2014 году резиденцию захватили участники Евромайдана, там проводились экскурсии. В 2017-м «Межигорье» перешло в собственность государства. Прокуратура оценивала стоимость имущества на данной территории в 10 млрд грн, указывает «Фокус» (более 25 млрд руб. по курсу на момент публикации).

В 2019-м Януковича и его сына Александра обвинили в «завладении резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением». В 2021 году суд заочно арестовал обоих. Это было не первое дело против сбежавшего из страны в Россию президента. В 2019 году его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».



Имущество Януковича на Украине было изъято в пользу государства. Это не только «Межигорье», но и гостинично-ресторанный комлпекс в Сухолучье (село на берегу Днепра севернее Межигорья), дома, квартиры, парковочные места, 100% в компаниях «Танталит» и «Дом Лесника» (связана с Сухолучьем), а также 31 млн грн (более 78 млн руб.) и $85 тыс. на банковских счетах, свыше 500 культурных ценностей на более чем €18 млн (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушки XIX века).