Эрдоган позвонил Трампу и обсудил с ним «нападение на демократию»

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Cheriss May / Zuma / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, они обсудили покушение на республиканца, сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X.

Турецкий президент назвал произошедшее «нападением на демократию», а также отметил «смелую позицию» Трампа после атаки.

«Трамп продемонстрировал сильное лидерство своими успокаивающими посланиями о единстве, чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после попытки убийства», — заявили в канцелярии Эрдогана.

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