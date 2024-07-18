Эрдоган позвонил Трампу и обсудил с ним «нападение на демократию»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, они обсудили покушение на республиканца, сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X.
Турецкий президент назвал произошедшее «нападением на демократию», а также отметил «смелую позицию» Трампа после атаки.
«Трамп продемонстрировал сильное лидерство своими успокаивающими посланиями о единстве, чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после попытки убийства», — заявили в канцелярии Эрдогана.
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