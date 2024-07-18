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Выборы президента США ,  
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Покушение на Трампа вызвало всплеск левых теорий заговора в США

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Выборы президента США
Сторонники теорий заговора считают, что кровь на ухе Трампа была бутафорской, а фотография с поднятым кулаком на фоне флага США — постановочная. После покушения в соцсетях были сотни тысяч постов с упоминанием слова «инсценировка»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Сразу после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в соцсетях начали распространяться версии об инсценировке и сговоре, пишут The Wall Street Journal (WSJ) и The Washington Post (WP).

Cтрельба в политика дала импульс феномену BlueAnon, который связан с левыми теориями заговора и противопоставляется правому QAnon, чьи сторонники уверены, что США правит общество сатанистов-педофилов, куда входят высокопоставленные функционеры Демократической партии и их сторонники-знаменитости из шоу-бизнеса.

Пользователи соцсетей, комментируя покушение на Трампа, начали выдвигать версии, что кровь на его ухе была бутафорской, что стрельба, возможно, была скоординирована с Секретной службой США, которая охраняет политика, что момент, когда кандидат в президенты поднимает кулак под американским флагом, был отрепетирован заранее, отмечает WP.

Покушение на Трампа вызвало всплеск левых теорий заговора в США
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Компания NewsGuard, отслеживающая дезинформацию в Сети, насчитала в соцсети X 300 тыс. упоминаний слова «инсценировка» в постах про покушение, 80 тыс. упоминаний «внутренняя работа» (inside job, термин относится к преступлениям, когда подозревают «кого-то из своих». — РБК), пишет WSJ. PeakMetrics, изучающая онлайн-угрозы, отмечала, что в первые часы после стрельбы в Трампа 12% постов в X и Telegram были теориями заговора. Один из постов, где говорилась, что фото политика с поднятым кулаком — постановка, набрал свыше 50 тыс. лайков в X.

Левую теорию заговора, пишет издание, поддержал как минимум один влиятельный демократ — Дмитрий Мельхорн. Он главный политический советник одного из крупнейших доноров Демпартии — сооснователя Linkedin Рида Хоффмана.

Мельхорн после стрельбы на митинге тоже высказал мнение, что произошедшее могло быть инсценировкой, чтобы Трамп «мог получить фотографии и извлечь выгоду». «Ни одна газета или лидер общественного мнения в Америке не желает открыто рассматривать возможность того, что Трамп и [президент России Владимир] Путин устроили это специально», — цитирует WP высказывание советника Хоффмана.

Мельхорн позже извинился за свои слова, сказав, что сделал заявление без консультаций с партнерами. Он заявил о необходимости объединиться в осуждении подобных актов насилия. Покушение на Трампа осудил и Хоффман.

Феномен BlueAnon замечен не впервые, одним из других ярких его проявлений стало распространение версий о причинах провала президента Джо Байдена на первых дебатах с Трампом. Так, некоторые сторонники американского лидера заявляли, что его тайно накачивали наркотиками, другие обвинили ABC News в том, что канал подделал аудиозапись последующего интервью Байдена, чтобы тот плохо звучал в эфире (Белый дом рассчитывал, что это интервью вернет веру в силы президента), пишет WP.

Сомнения по поводу официальной версии вокруг покушения на Трампа выражали не только сторонники демократов и левых теорий заговора, но и некоторые представители Республиканской партии. Так, член палаты представителей от Джорджии Майк Коллинз заявил, что, по его мнению, приказ о стрельбе отдал президент Джо Байден. Член палаты представителей от того же штата Марджори Тейлор Грин сказала, что за покушением стоит «что-то зловещее», другие республиканцы выразили уверенность, что попытку убийства Трампа спровоцировала риторика демократов. Доказательств вышеперечисленным утверждения нет, считает WSJ.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
теория заговора Дональд Трамп покушение соцсети фейк дезинформация
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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